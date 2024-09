Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld weiterhin robust. Am jüngsten Handelstag pendelte der Kurs zwischen 252,50 EUR und 255,20 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 21.000 Aktien lag. Trotz leichter Schwankungen bleibt das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 261,20 EUR, das Anfang September erreicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 196,25 EUR verzeichnet die Aktie einen beachtlichen Anstieg von über 22 Prozent, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Rückversicherer widerspiegelt.

Positive Finanzaussichten stärken Anlegervertrauen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 19,09 EUR sowie eine Dividendenausschüttung von 8,57 EUR je Anteilsschein. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung mit einem Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 265,00 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Mit Spannung werden die nächsten Finanzergebnisse erwartet, die Mitte November vorgelegt werden sollen.

Anzeige

Die neusten Hannover Rueck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hannover Rueck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...