Karlsruhe (ots) -Heute launcht dm die neue Kooperationsmarke HALLOHEBAMME. In Zusammenarbeit mit Hebammen hat dm 13 neue Produkte für werdende Eltern und Eltern mit Baby entwickelt.Gemeinsam mit den erfahrenen Hebammen Anja Stern und Marie Kuon entstand die neue dm-Kooperationsmarke HALLOHEBAMME. Ab sofort sind 13 Produkte für Mama und Baby in allen dm-Märkten, auf dm.de und in der dm-App erhältlich.Seit 2022 arbeitet der dm-Familienbegleiter glückskind mit den Hebammen Anja Stern und Marie Kuon zusammen. Sie haben 2019 aufgrund des Hebammenmangels ihr Herzensprojekt HALLOHEBAMME gestartet. Seitdem teilen sie ihr Wissen zu Schwangerschaft und Geburt über Social Media, ihren Podcast, ein Buch und einen Blog. Dadurch können sie auch denjenigen, die keine eigene Hebamme haben, hilfreiche Tipps mit an die Hand geben. Als erfahrene Hebammen kennen Anja Stern und Marie Kuon die Bedürfnisse von Mutter und Kind - in der Schwangerschaft, vor der Geburt, im Wochenbett und in der Stillzeit. Deshalb haben sie nun gemeinsam mit dm Pflegeprodukte entwickelt, die speziell darauf abgestimmt sind, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Entstanden sind 13 Produkte, die das Wissen und die Erfahrung der beiden praktizierenden Hebammen mit qualitativ hochwertigen Rezepturen kombinieren. Ergänzt um hilfreiche Tipps der beiden auf einigen Produktrückseiten, bieten neun Produkte für Babys und vier für Mütter, Eltern eine Unterstützung bei der Pflege Ihres Kindes."Wir bei dm arbeiten mit zahlreichen Hebammen aktiv zusammen und wissen, wie schwer es für werdende Mütter ist, eine Hebamme zu finden. Dabei ist die Betreuung und Beratung durch erfahrene Hebammen so wichtig. Sie unterstützen junge Familien bereits vor der Geburt und helfen dabei, Ängste zu nehmen, Fragen zu klären und sich auf die Geburt des Kindes vorzubereiten. Anja und Marie leisten mit ihrem Projekt HALLOHEBAMME einen wichtigen Beitrag zu Aufklärung und Beratung. Ihre wertvolle Expertise ist in die Entwicklung der neuen Produktserie eingeflossen und kommt so den Eltern bei der Umsorgung ihrer Babys nicht zuletzt mit aufschlussreichen Tipps direkt zugute", sagt Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement."In unserer Hebammenarbeit haben wir gemerkt, dass wir manchmal gerne noch ein Produkt in unserem Hebammenköfferchen gehabt hätten, das es so gerade aber nicht gab", erzählt Anja Stern, "Produkte entwickeln, die Problemlöser sind, die Familien unterstützen - das war unser Traum." Marie Kuon ergänzt: "Mit unserer Reihe gelingt es uns, allen Familien Zugang zu mit Hebammen entwickelten Produkten zu verschaffen und gleichzeitig wertvolle Tipps und Informationen zu teilen."Zu dm-drogerie marktBei dm-drogerie markt (https://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=u001.KEXeHGEeL1PTdRFQqNMqEcRXtwi2o-2FWiBJVymU988d4Jmf9cExA27xjKJXCGwrtCquB0_qd5Xp3-2FrrqSoMZZPkep3bc6SMHSpJURbU0niu7bGXI0UTRPaQfGuVrzC-2BasAKkYPhjhV0D8Gt8RsX0-2BIlic9Qft-2Be1j9PlnH8kif4e-2FbcWnc2MoIhZ4-2BNYDrIP5IK5sqhmRkUAyR6-2BFaFN-2FtOvwSmwcJpE3NNJXouYh0-2BUsvNY5AVyGn7-2Bqkp5L0cnbKSfHGGQxWSpg2cSruZFQGkh1oIrUqUyoXCS2nxWJ5x-2FoYRhlyCaCNgRUArSqp9KDvYvvwvqxToTX8ONVqJk8hY31uq2LT5fw8nUQat5MjM1Q16OH3modUYcov6D3X-2BSrbqo6z2jBHx-2B2I5NpsqMo18bdNMGSL6S2ryjAfJh8CEmXJhsvrIBYZ8rzrbcMiGi0OfIa-2B-2BZYfe-2F68LzwbDMuhYrUlWQeg31o-2Fg8RdDarks2BYkjJJHDdogoG31aS85TcLdY-2B6) arbeiten europaweit rund 80.000 Menschen in mehr als 4.000 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro erzielen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten rund 51.000 dm-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. 2024 wählten Kundinnen und Kunden bei der Verbraucherumfrage Kundenmonitor (https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/) dm erneut zum beliebtesten Drogeriemarkt. In der bundesweiten Mitarbeiterbefragung zu "Deutschlands Top-Arbeitgeber 2024" wurde dm zur Nummer eins gewählt. dm arbeitet stetig daran, der Verantwortung für nachhaltige Entwicklungen gerecht zu werden. Dieses Engagement wurde 2023 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Unternehmen: Konsumgüter Einzelhandel 2024" mit dem ersten Platz ausgezeichnet. 