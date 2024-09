Forschende der schwedischen Chalmers University of Technology in Göteborg berichten über Fortschritte bei der Entwicklung ihrer "Strukturbatterie", welche den Angaben zufolge die Reichweite eines Elektroautos um bis zu 70 Prozent erhöhen könnte. "Es ist uns gelungen, eine Batterie aus Kohlefaserverbundstoff zu entwickeln, die so steif wie Aluminium und energiedicht genug ist, um kommerziell genutzt zu werden. Genau wie ein menschliches Skelett hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...