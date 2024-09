Frankfurt/Main - Bundesweit ist es am Donnerstag zu Störungen im elektronischen Zahlungsverkehr gekommen. In vielen Supermärkten war Kartenzahlung nicht möglich, nur Bargeld wurde akzeptiert.



Betroffen waren unter anderem Edeka und Aldi, aber auch andere Ketten. Auch an Geldautomaten gab es Probleme, lediglich mit Girokarten soll die Abhebung funktioniert haben.



Hintergrund soll eine technische Störung bei einem IT-Dienstleister sein. Ein Hackerangriff stecke nicht dahinter, hieß es in Medienberichten unter Berufung auf die Kreditwirtschaft.

© 2024 dts Nachrichtenagentur