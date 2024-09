Precisely lädt Führungskräfte und Datenverantwortliche zum Trust '24 Event ein, um die neuesten Trends im Bereich Datenintegrität zu entdecken und die Einsatzbereitschaft für KI zu stärken

Jährlicher Data Integrity Summit bietet exklusive Einblicke in die KI-Innovationen vom ehemaligen Head of GTM Strategy bei OpenAI

BURLINGTON, Mass., 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute Details für den Trust '24 Data Integrity Summit bekannt, der im Oktober sowohl virtuell als auch als Präsenzveranstaltung stattfinden wird. Der Trust '24 Event richtet sich an Datenexperten weltweit und bietet ihnen die neuesten Forschungsergebnisse, Innovationen und Experteneinblicke zu den Themen verlässliche Daten und KI-Bereitschaft.

Die Teilnehmenden werden von Top-Experten aus den Bereichen Daten, Analytik und KI hören, darunter Zack Kass, Futurist und ehemaliger Leiter der GTM-Strategie bei OpenAI, der eine fesselnde Keynote zum Thema "The Innovator's Dilemma, Navigating our AI Future" halten wird.

"Die Technologie entwickelt sich in einem erstaunlichen Tempo und KI verschiebt diese Grenzen weiter", so Kass. "Wie können Unternehmen der Entwicklung voraus sein und Unwägbarkeiten in Chancen verwandeln? Ich freue mich darauf, bei dem Trust '24 Event meine Erfahrungen mitzuteilen und mit den Teilnehmenden über neue Ideen zu sprechen, um Transparenz zu schaffen, was KI bringen kann."

Zu den Höhepunkten der Trust '24-Veranstaltungen gehören neben Erfolgsgeschichten von führenden Unternehmen:

Ein exklusiver Einblick in den Report "2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights":Josh Rogers, CEO von Precisely, wird eine Keynote halten und eine Podiumsdiskussion mit Experten zu neuen Forschungsergebnissen über aktuellen Trends moderieren, die in Zusammenarbeit mit dem LeBow College of Business der Drexel University (Drexel LeBow) veröffentlicht wurden[1]. An der Podiumsdiskussion werden teilnehmen:

- Murugan Anandarajan, PhD, Senior Associate Dean bei Drexel LeBow

- Sanjeev Mohan, Principal Analyst bei SanjMo und ehemaliger Gartner-Analyst

- Tendü Yogurtçu, PhD, CTO bei Precisely

Auszeichnungen für Datenintegrität 2024 : Führende Unternehmen werden für ihr außergewöhnliches Engagement für die Datenintegrität gewürdigt und berichten über ihre bemerkenswerten Resultate, ihren KI-Erfolg und ihre Leistungen für das Gemeinwohl.

: Chris Hall, Chief Product Officer von Precisely, wird die neuesten Technologien vorstellen und Führungskräften von Unternehmen sowie Datenexperten Einblicke in die Erzielung genauer, konsistenter und kontextbezogener Daten für erfolgreiche fortschrittliche Analysen und KI-Ergebnisse bieten. Best Practices und Expertenempfehlungen zur Maximierung des Potenzials vertrauenswürdiger Daten: In Breakout-Sitzungen werden einige der wichtigsten Datenherausforderungen behandelt, darunter Schlüsselstrategien für die Vorbereitung von KI-fähigen Daten, die Verbesserung der Datenzugänglichkeit durch Data Mesh und Data Fabric, die Zukunft der SAP-Prozessautomatisierung und mehr.

"Laut unserer neuesten Studie haben 67 % der Unternehmen kein volles Vertrauen in ihre Daten, wenn sie wichtige Entscheidungen treffen. Deshalb ist der Fokus des Trust '24 Events wichtiger denn je", sagte Kevin Ruane, CMO bei Precisely. "Unser jährlicher Data Integrity Summit ist eine bedeutende Veranstaltung für Unternehmen, die wertvolle Erkenntnisse aus ihren Datenbeständen gewinnen und gezielt für ihre Geschäftsinitiativen nutzen wollen. In diesem Jahr freuen wir uns darauf, eine Reihe von inspirierenden Branchenpionieren, visionären Vordenkern und Anwenderberichten aus der Praxis zusammenzubringen, um der Datengemeinschaft auf der ganzen Welt transformatives Wissen zu vermitteln."

Der Summit beginnt am 8. Oktober im LeBow College of Business der Drexel University in Philadelphia, gefolgt von einer virtuellen Veranstaltung am 15. und 16. Oktober. Lokale Veranstaltungen werden in Paris, London, Frankfurt, Singapur und Sydney abgehalten.

Melden Sie sich noch heute an, um mehr über die einzelnen Veranstaltungen zu erfahren und gemeinsam mit Branchenkollegen die neuesten Trends, Forschungsergebnisse und Innovationen im Bereich Datenintegrität kennenzulernen.

Über Precisely?

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und?Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere?Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

[1] 2025 Ausblick: Data Integrity Trends and Insights, Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University in Zusammenarbeit mit Precisely - vollständiger Bericht erscheint am 18. September

