Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen auf 230K, gegenüber 228K in der Vorwoche - Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (Continuing Jobless Claims) stieg in der Woche zum 31. August auf 1,850 Millionen - Die Zahl der US-Bürger, die in der Woche bis zum 7. September einen neuen Antrag auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...