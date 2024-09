Oracle CloudWorld, Las Vegas - Oracle kündigte heute eine neue Lösung zur Bestandsauffüllung in Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) an, um Kunden aus dem Gesundheitswesen bei der Optimierung der Bestandsverwaltung zu unterstützen. Das neue RFID for Replenishment in Oracle Fusion Cloud Inventory Management, Teil von Oracle Cloud SCM, verwendet RFID-Technik (Radio Frequency Identification) von Avery Dennison, Terso Solutions und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...