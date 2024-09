Villach/Graz (ots) -"Curiosity" - die Freiheit zur Neugier - steht im Mittelpunkt der vom SILICON ALPS Cluster (SAC) veranstalteten EBSCON 2024.Die Leitveranstaltung der europäischen Halbleiter- und Elektronikindustrie findet am 2. Oktober 2024 zum 4. Mal im Messecongress Graz statt. Unter dem Leitmotiv "Curiosity" dreht sich auf der diesjährigen EBSCON alles um die Freiheit zur Neugier, die als essentieller Treiber für Forschung, Entwicklung und Innovation gilt. Wie "Curiosity" in Konzernen durchschlagskräftige und höchst profitable Innovationen ermöglicht, werden internationale Top-Speaker:innen und Expert:innen aus Industrie, Think Tanks und Start-ups auf der EBSCON 2024 präsentieren und diskutieren. So wird Astrid Heide Petersen (Sanofi, DK) in ihrer Keynote über "Wirtschaftliche Auswirkungen der Neugierde" und Jonna Heliskoski (SITRA - the Finnish Innovation Fund) über "Neugiergetriebene Forschung" sprechen. Neben den Keynotes am Vormittag wird Bernhard Petermeier (XISTA science ventures) am Nachmittag in seiner Keynote das Thema "Dynamische Innovationsökosysteme" beleuchten. Besonders wichtig ist dem veranstaltenden SILICON APLS Cluster, dass im Rahmen der EBSCON 2024 nicht nur inhaltliche Impulse gegeben werden, sondern ein Dialog und aktive Mitgestaltung zwischen den internationalen Branchenvertreter:innen und Expert:innen mit den teilnehmenden Entscheider:innen aus dem Publikum stattfindet.Dafür sorgen zwei BarCamps zu den wesentlichen Technologiefeldern "ELECTRONICS | CHEMISTRY | MATERIALS" einerseits sowie "ELECTRONICS | AUTOMOTIVE | MOBILITY" andererseits, die EBSCON4Pioneers sowie die EBSCON4Networking. "Stay Curios!" lautet schließlich der Titel der abschließenden Panel Discussion EBSCON4CURIOSITY. Den Rahmen der EBSCON 2024 bilden auch heuer wieder eine Ausstellung innovativer Unternehmen sowie die bereits aus den Vorjahren bewährte und vom EEN (Enterprise Europe Network) unterstützte Match Making Session.Zum Programm:https://ebscon.eu/Die EBSCON 2024 findet am 2. Oktober 2024 im Messecongress Graz, Messeplatz 1, statt. Programmstart ist 10 Uhr, Registrierung ab 9 Uhr.Cluster-GF Robert Gfrerer: "Auf der EBSCON 2024 beleuchten wir das Thema 'Curiosity', denn ohne Neugier kein Fortschritt, ob auf unternehmerischer oder gesellschaftlicher Ebene. Es geht dabei um die 'Freiheit zur Neugier' in Konzernen, die in den letzten beiden Jahren derartig durchschlagskräftige Innovationen auf den Markt gebracht haben, dass ganze Volkswirtschaften davon profitieren - wie z.B. Dänemark, das laut Statistics Denmark einen großen Teil seines wirtschaftlichen Aufschwungs der Pharmaindustrie verdankt".Die EBSCON 2024 wird von ams OSRAM, AVL, NXP und der Stadt Graz gesponsert und - wie bereits in den Vorjahren - als Green Event durchgeführt.Website:https://ebscon.eu/https://www.silicon-alps.atPressekontakt:Andrea Pavlovec-Meixner: +43 664 264 20 35 / pavlovec@comcom.co.atTamara Schmölzer: +43 664 88 22 62 53 / tamara.schmoelzer@silicon-alps.atOriginal-Content von: fz Strategie & Kommunikation e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118136/5863442