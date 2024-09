Reiseziel: Jupiter-Mond Europa. Dort soll die Nasa-Sonde Clipper Proben der Atmosphäre nehmen, Gase und Staub analysieren, um so Anzeichen von Leben zu prüfen - oder zumindest Bedingungen, die es ermöglichen könnten. Wir wissen seit mehr als vier Jahrhunderten von der Existenz Europas, aber die meiste Zeit davon war der viertgrößte Mond des Jupiters nur ein kleiner Lichtpunkt in unseren Teleskopen - ein heller, seltsamer Begleiter des Riesen in unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...