In Kalifornien gibt es weitere Impulse der Regierung für den Ausbau des Schnellladenetzes. Konkret gehen 32 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln an neun Projekte, um insgesamt 458 Schnellladestationen entlang von Interstates und Highways zu installieren. Die Bundesgelder stammen aus dem National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program der US-Regierung und werden in Kalifornien über die California Energy Commission (CEC) und das California ...

Den vollständigen Artikel lesen ...