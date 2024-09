Vaduz (ots) -Am Unternehmertag 2024 haben unter anderem Wirtschaftsministerin Sabine Monauni, Hilti-Ehrenpräsident Michael Hilti, Sulzer-CEO Suzanne Thoma, Ökonom Marcel Fratzscher, und KMU-Gründer Marco Weishaupt das Thema "Wege zum Erfolg" beleuchtet.Der Unternehmertag in Vaduz ist seit der ersten Durchführung 2006 der wichtigste Treffpunkt für Unternehmer und Entscheidungsträger in Liechtenstein und der Region, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Wirtschaft zu diskutieren. An der 19. Durchführung beleuchteten hochkarätige Referentinnen und Referenten das Tagungsthema "Wege zum Erfolg" vor rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichen Perspektiven.In ihrer Begrüssungsansprache zeichnete Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni den Weg Liechtensteins vom armen Bauernstaat zum hochdiversifizierten Wirtschaftsstandort mit hoher Exporttätigkeit. Sowohl Liechtenstein als auch die Schweiz sind stark von der Weltwirtschaft abhängig: Der deutsche Top-Ökonom Marcel Fratzscher analysierte die aktuelle Wirtschaftslage in Europa und stellte ein positives Fazit für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein und Schweiz aus. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaft wies dabei insbesondere darauf hin, dass der Wirtschaftsmotor Deutschland an Fahrt aufnehmen muss, um die ökologische und digitale Transformation in Europa erfolgreich meistern zu können.Herausforderungen für den WirtschaftsstandortIm Anschluss nahm der bekannte Liechtensteiner Unternehmer Michael Hilti einen seiner seltenen öffentlichen Auftritte wahr. Michael Hilti ist Ehrenpräsident des Verwaltungsrats der Hilti AG und bestimmt die Geschicke des Bautechnologiekonzerns seit mehr als 50 Jahren massgeblich mit. Der Sohn des Unternehmensgründers Martin Hilti erzählte im Gespräch mit Moderator Tobias Müller über seinen schwierigen Start in das Familienunternehmen und wegweisende Entscheidungen, um die Hilti AG zu einem weltweit führenden Unternehmen der Bauindustrie zu formen. Michael Hilti gab auch sein persönliches Erfolgsrezept an das Publikum weiter: "Immer bessere Mitarbeitende einzustellen als man selbst ist. Nur so entwickelt man sich selbst als Führungskraft weiter und nur so bleibt die Führungstätigkeit faszinierend und spannend."Suzanne Thoma ist eine der mächtigsten Frauen der Schweizer Industrie. Sie leitet den Industriekonzern Sulzer im Doppelmandat und sprach darüber, welche Erfolgsfaktoren für den Industriestandort langfristig entscheidend sind. Thoma ist überzeugt, dass die Schweiz und Liechtenstein auf offene Märkte angewiesen sind, um ihren Wohlstand zu erhalten. Im internationalen Wettbewerb drohten beide Kleinstaaten eingeklemmt zu werden zwischen hausgemachten Problemen und interessensgeleiteter Geopolitik. Aus ihrer Sicht müssen deshalb sowohl Politik und Wirtschaft als auch die Bevölkerung stärkeren Innovationsgeist zeigen.Innovationstreiber aus LiechtensteinLiechtenstein bietet auch gute Rahmenbedingungen für junge Unternehmen. Christian Bredemeier stellte das Startup Jedsy mit Niederlassungen in der Schweiz und Liechtenstein vor und erklärte wie Drohnen für den Transport von Medikamenten und Laborproben eingesetzt werden sollen. Der ehemalige Absolvent der Universität Liechtenstein zeigte, dass Startups von Anfang an in grossen Dimensionen denken müssen, um neue Märkte erschliessen zu können.Eine weitere Erfolgsgeschichte zeichnete der Liechtensteiner Unternehmer Marco Weishaupt. Der Gründer und Verwaltungsratspräsident von b_smart selection erzählte, wie aus einer Idee beim Feierabendbier eine Hotelgruppe mit mehr als 200 Mitarbeitenden entstehen konnte. Das Unternehmen betreibt mittlerweile zahlreiche Übernachtungsbetriebe in der Schweiz und Liechtenstein und bietet ihre Hotelservices für weitere Betriebe an. Weishaupt wies dabei vor allem auf die zentrale Rolle der Menschen hin: "Wichtig ist, dass wir Technologie so nutzen, dass unsere Mitarbeitenden mehr Zeit für die zwischenmenschlichen Momente mit dem Gast erhalten."Grosse Fragen in wenigen Strichen erklärtZum Abschluss der Tagung unterhielten Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler das Publikum. Ihr internationaler Bestseller "50 Erfolgsmodelle" ist in 25 Sprachen erschienen und zum Klassiker geworden. In ihrem ebenso unterhaltsamen wie informativen Vortrag erklärten die beiden Bestseller-Autoren mit wenigen Strichen an der Wandtafel, warum uns Entscheidungen so schwerfallen, und was wir machen können, um sie doch zu treffen. Abgerundet wurde der Unternehmertag mit einem Networking-Apéro zum Kennenlernen und Austausch.Der Unternehmertag ist die führende Tagung für Unternehmertum in der Region und bietet Entscheidungsträgern und Wirtschaftsinteressierten eine besondere Wissens- und Netzwerk-Plattform. 