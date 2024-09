Zürich - Nach zwei verlustreichen Tagen in Folge hat der Schweizer Leitzindex den Handel am Donnerstag mit einem klaren Plus abgeschlossen. Ohne die schwachen Roche-Bons wäre das Plus sogar noch deutlicher ausgefallen. Zwar trübten zwischenzeitlich schlechter als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Stimmung etwas ein, eine positive Entwicklung an den US-Märkten gab im späten Handel dann aber wieder etwas Rückenwind. Der am Handelstag heiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...