Der USDSGD notierte heute Morgen etwas fester, nachdem der USD nach dem Anstieg des US CPI und der realen Stundenlöhne positiv überraschte, so die Devisenanalysten Frances Cheung und Christopher Wong von OCBC. Märkte warten auf US CPI und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe "Das Paar wurde zuletzt um 1,3053 gehandelt. Das Tages-Momentum ist leicht zinsbullisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...