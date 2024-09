Die BYD-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen robust und nähert sich ihrem Jahreshoch, gestützt durch positive Nachrichten und starke Absatzzahlen. Spaniens mögliche Kursänderung bei den EU-Zöllen könnte den chinesischen Elektroautohersteller weiter stärken, während BYD seine Expansion in Europa fortsetzt. Das Unternehmen hebt sein Produktionsziel für 2024 auf 4 Millionen Fahrzeuge an und bleibt trotz Herausforderungen ...

