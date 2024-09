Die deutsche Zwetschenernte befindet sich für diese Saison im Abschluss. Regional wird schon deutsche Lagerware vermarktet. Damit gewinnen Importe zunehmend an Bedeutung. In der Mitte und im Süden Deutschlands werden mittlerweile nur noch vereinzelt Restmengen an Zwetschen gepflückt und in den kommenden zwei Wochen die Lagerbestände vermarktet. Mit dem Ende der deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...