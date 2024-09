Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, September 13

13 September 2024

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 15 March and 30 July 2024 (the Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase: 12 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,998 Highest price paid per share (pence per share): 636.0p Lowest price paid per share (pence per share): 629.0p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 631.13p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 185,373,302 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of the Programme in March 2024, the Company has purchased 6,082,870 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of Listing Rule 12.4.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Group Chief Executive

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (pence per share) Time of transaction Transaction reference number Venue 6 634 12/09/2024 08:23:50 00420748478TRLO1.1.1 TRQX 6 634 12/09/2024 08:24:50 00420748610TRLO1.1.1 AQXE 22 636 12/09/2024 08:25:07 00420748654TRLO1.1.1 BATE 114 633 12/09/2024 08:25:14 00420748670TRLO1.1.1 XLON 22 636 12/09/2024 08:36:31 00420751532TRLO1.1.1 BATE 6 634 12/09/2024 08:37:26 00420751707TRLO1.1.1 TRQX 114 634 12/09/2024 08:37:26 00420751708TRLO1.1.1 XLON 6 634 12/09/2024 08:37:27 00420751712TRLO1.1.1 AQXE 6 634 12/09/2024 08:44:32 00420753224TRLO1.1.1 TRQX 22 636 12/09/2024 08:44:32 00420753223TRLO1.1.1 BATE 114 634 12/09/2024 08:44:32 00420753225TRLO1.1.1 XLON 17 634 12/09/2024 08:44:34 00420753228TRLO1.1.1 CHIX 6 634 12/09/2024 08:45:20 00420753427TRLO1.1.1 AQXE 34 634 12/09/2024 08:46:58 00420753694TRLO1.1.1 CHIX 6 633 12/09/2024 08:50:44 00420754566TRLO1.1.1 TRQX 17 633 12/09/2024 08:51:55 00420754713TRLO1.1.1 CHIX 6 634 12/09/2024 08:54:13 00420755096TRLO1.1.1 AQXE 22 633 12/09/2024 08:57:25 00420755941TRLO1.1.1 BATE 114 633 12/09/2024 08:57:25 00420755940TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 08:58:41 00420756148TRLO1.1.1 TRQX 17 634 12/09/2024 08:59:50 00420756491TRLO1.1.1 CHIX 6 634 12/09/2024 09:00:00 00420756506TRLO1.1.1 AQXE 22 632 12/09/2024 09:00:37 00420756647TRLO1.1.1 BATE 114 632 12/09/2024 09:00:40 00420756660TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 09:05:22 00420757817TRLO1.1.1 TRQX 17 633 12/09/2024 09:06:54 00420758046TRLO1.1.1 CHIX 6 634 12/09/2024 09:07:12 00420758081TRLO1.1.1 AQXE 22 632 12/09/2024 09:07:43 00420758163TRLO1.1.1 BATE 114 632 12/09/2024 09:07:53 00420758175TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 09:12:16 00420759228TRLO1.1.1 TRQX 17 633 12/09/2024 09:14:02 00420759587TRLO1.1.1 CHIX 6 632 12/09/2024 09:14:24 00420759723TRLO1.1.1 AQXE 22 632 12/09/2024 09:14:59 00420759805TRLO1.1.1 BATE 114 632 12/09/2024 09:15:08 00420759857TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 09:19:13 00420760727TRLO1.1.1 TRQX 17 633 12/09/2024 09:21:10 00420761021TRLO1.1.1 CHIX 6 632 12/09/2024 09:21:34 00420761124TRLO1.1.1 AQXE 22 632 12/09/2024 09:22:17 00420761247TRLO1.1.1 BATE 12 633 12/09/2024 09:39:17 00420764073TRLO1.1.1 TRQX 114 633 12/09/2024 09:46:01 00420765495TRLO1.1.1 XLON 114 633 12/09/2024 09:46:01 00420765496TRLO1.1.1 XLON 12 633 12/09/2024 09:46:02 00420765497TRLO1.1.1 AQXE 114 633 12/09/2024 09:47:58 00420765876TRLO1.1.1 XLON 18 632 12/09/2024 09:50:52 00420766428TRLO1.1.1 CHIX 16 632 12/09/2024 09:50:52 00420766427TRLO1.1.1 CHIX 44 632 12/09/2024 09:50:52 00420766426TRLO1.1.1 BATE 6 633 12/09/2024 09:52:18 00420766776TRLO1.1.1 TRQX 17 632 12/09/2024 09:58:44 00420767981TRLO1.1.1 CHIX 6 633 12/09/2024 09:59:49 00420768145TRLO1.1.1 AQXE 22 632 12/09/2024 10:00:38 00420768343TRLO1.1.1 BATE 17 634 12/09/2024 10:15:44 00420770957TRLO1.1.1 CHIX 111 634 12/09/2024 10:15:49 00420771003TRLO1.1.1 XLON 1 634 12/09/2024 10:15:49 00420771004TRLO1.1.1 XLON 17 634 12/09/2024 10:17:53 00420771387TRLO1.1.1 CHIX 25 634 12/09/2024 10:17:58 00420771400TRLO1.1.1 XLON 89 634 12/09/2024 10:17:58 00420771399TRLO1.1.1 XLON 13 634 12/09/2024 10:19:45 00420771688TRLO1.1.1 CHIX 21 634 12/09/2024 10:19:45 00420771687TRLO1.1.1 CHIX 114 634 12/09/2024 10:21:24 00420772254TRLO1.1.1 XLON 15 634 12/09/2024 10:24:25 00420772684TRLO1.1.1 CHIX 77 634 12/09/2024 10:26:24 00420773005TRLO1.1.1 XLON 37 634 12/09/2024 10:26:24 00420773006TRLO1.1.1 XLON 19 634 12/09/2024 10:29:40 00420773662TRLO1.1.1 CHIX 65 634 12/09/2024 10:32:36 00420774126TRLO1.1.1 XLON 49 634 12/09/2024 10:32:36 00420774127TRLO1.1.1 XLON 15 634 12/09/2024 10:37:48 00420774838TRLO1.1.1 CHIX 34 634 12/09/2024 10:41:30 00420775391TRLO1.1.1 XLON 80 634 12/09/2024 10:41:30 00420775390TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775860TRLO1.1.1 TRQX 12 633 12/09/2024 10:44:27 00420775861TRLO1.1.1 TRQX 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775865TRLO1.1.1 TRQX 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775862TRLO1.1.1 TRQX 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775863TRLO1.1.1 TRQX 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775864TRLO1.1.1 TRQX 114 633 12/09/2024 10:44:27 00420775866TRLO1.1.1 XLON 116 633 12/09/2024 10:44:27 00420775867TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 10:44:27 00420775868TRLO1.1.1 AQXE 12 633 12/09/2024 10:44:27 00420775869TRLO1.1.1 AQXE 2 633 12/09/2024 10:44:27 00420775870TRLO1.1.1 AQXE 1 633 12/09/2024 10:44:27 00420775871TRLO1.1.1 AQXE 19 633 12/09/2024 10:48:14 00420776502TRLO1.1.1 CHIX 6 633 12/09/2024 10:48:14 00420776503TRLO1.1.1 TRQX 3 633 12/09/2024 10:50:13 00420776886TRLO1.1.1 AQXE 6 633 12/09/2024 10:50:13 00420776887TRLO1.1.1 AQXE 6 633 12/09/2024 10:50:13 00420776888TRLO1.1.1 AQXE 6 633 12/09/2024 10:50:13 00420776889TRLO1.1.1 AQXE 6 633 12/09/2024 10:50:13 00420776890TRLO1.1.1 AQXE 114 633 12/09/2024 10:50:22 00420776932TRLO1.1.1 XLON 6 633 12/09/2024 10:50:41 00420776978TRLO1.1.1 TRQX 22 632 12/09/2024 10:51:45 00420777164TRLO1.1.1 BATE 44 632 12/09/2024 10:51:45 00420777161TRLO1.1.1 BATE 22 632 12/09/2024 10:51:45 00420777162TRLO1.1.1 BATE 22 632 12/09/2024 10:51:45 00420777163TRLO1.1.1 BATE 21 632 12/09/2024 10:51:45 00420777165TRLO1.1.1 BATE 24 632 12/09/2024 10:51:45 00420777166TRLO1.1.1 BATE 21 632 12/09/2024 10:54:09 00420777557TRLO1.1.1 BATE 6 633 12/09/2024 10:56:21 00420777907TRLO1.1.1 AQXE 6 633 12/09/2024 10:57:30 00420778044TRLO1.1.1 TRQX 6 633 12/09/2024 11:06:25 00420779488TRLO1.1.1 TRQX 22 633 12/09/2024 11:06:26 00420779489TRLO1.1.1 BATE 24 633 12/09/2024 11:06:34 00420779504TRLO1.1.1 CHIX 10 633 12/09/2024 11:06:34 00420779505TRLO1.1.1 CHIX 6 633 12/09/2024 11:06:37 00420779512TRLO1.1.1 AQXE 114 633 12/09/2024 11:06:38 00420779518TRLO1.1.1 XLON 22 633 12/09/2024 11:08:26 00420779752TRLO1.1.1 BATE 46 633 12/09/2024 11:08:56 00420779904TRLO1.1.1 XLON 68 633 12/09/2024 11:08:56 00420779905TRLO1.1.1 XLON 17 633 12/09/2024 11:13:59 00420780826TRLO1.1.1 CHIX 6 633 12/09/2024 11:15:42 00420781096TRLO1.1.1 TRQX 20 633 12/09/2024 11:17:49 00420781555TRLO1.1.1 BATE 2 633 12/09/2024 11:17:49 00420781556TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 11:19:28 00420781832TRLO1.1.1 AQXE 114 632 12/09/2024 11:19:28 00420781833TRLO1.1.1 XLON 17 633 12/09/2024 11:23:35 00420782326TRLO1.1.1 CHIX 22 632 12/09/2024 11:27:46 00420783153TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 11:27:46 00420783154TRLO1.1.1 TRQX 114 632 12/09/2024 11:28:35 00420783255TRLO1.1.1 XLON 17 633 12/09/2024 11:33:36 00420783934TRLO1.1.1 CHIX 22 632 12/09/2024 11:38:24 00420784602TRLO1.1.1 BATE 114 632 12/09/2024 11:39:22 00420784759TRLO1.1.1 XLON 17 633 12/09/2024 11:44:17 00420785454TRLO1.1.1 CHIX 17 633 12/09/2024 11:55:04 00420787018TRLO1.1.1 CHIX 17 633 12/09/2024 12:04:58 00420788671TRLO1.1.1 CHIX 24 632 12/09/2024 12:09:30 00420789164TRLO1.1.1 BATE 12 632 12/09/2024 12:09:30 00420789166TRLO1.1.1 TRQX 6 632 12/09/2024 12:09:30 00420789167TRLO1.1.1 TRQX 20 632 12/09/2024 12:09:30 00420789165TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 12:09:30 00420789169TRLO1.1.1 TRQX 6 632 12/09/2024 12:09:30 00420789168TRLO1.1.1 TRQX 63 632 12/09/2024 12:09:30 00420789172TRLO1.1.1 XLON 51 632 12/09/2024 12:09:30 00420789173TRLO1.1.1 XLON 114 632 12/09/2024 12:09:30 00420789170TRLO1.1.1 XLON 22 631 12/09/2024 12:10:20 00420789299TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 12:10:20 00420789300TRLO1.1.1 AQXE 12 632 12/09/2024 12:10:20 00420789301TRLO1.1.1 AQXE 6 632 12/09/2024 12:10:20 00420789304TRLO1.1.1 AQXE 6 632 12/09/2024 12:10:20 00420789302TRLO1.1.1 AQXE 6 632 12/09/2024 12:10:20 00420789303TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 12:14:10 00420789777TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 12:18:49 00420790478TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 12:22:39 00420791084TRLO1.1.1 TRQX 228 631 12/09/2024 12:22:50 00420791120TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 12:23:21 00420791204TRLO1.1.1 CHIX 6 632 12/09/2024 12:24:56 00420791403TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 12:28:13 00420791843TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 12:29:34 00420792033TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 12:31:01 00420792262TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 12:32:48 00420792530TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 12:34:55 00420792901TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 12:36:47 00420793201TRLO1.1.1 TRQX 2 631 12/09/2024 12:39:46 00420793633TRLO1.1.1 XLON 112 631 12/09/2024 12:39:46 00420793634TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800039TRLO1.1.1 AQXE 12 631 12/09/2024 13:15:24 00420800038TRLO1.1.1 AQXE 44 631 12/09/2024 13:15:24 00420800040TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800043TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800044TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800041TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 13:15:24 00420800042TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800045TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 13:15:24 00420800046TRLO1.1.1 BATE 17 631 12/09/2024 13:15:24 00420800048TRLO1.1.1 CHIX 14 631 12/09/2024 13:15:24 00420800047TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 13:15:24 00420800049TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 13:15:24 00420800050TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 13:15:24 00420800051TRLO1.1.1 CHIX 19 631 12/09/2024 13:15:24 00420800053TRLO1.1.1 CHIX 18 631 12/09/2024 13:15:24 00420800052TRLO1.1.1 CHIX 13 631 12/09/2024 13:15:24 00420800056TRLO1.1.1 BATE 9 631 12/09/2024 13:15:24 00420800055TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 13:15:24 00420800054TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800057TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800059TRLO1.1.1 TRQX 12 631 12/09/2024 13:15:24 00420800058TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 13:15:24 00420800063TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800060TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800061TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 13:15:24 00420800062TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 13:15:24 00420800064TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 13:15:24 00420800065TRLO1.1.1 XLON 25 631 12/09/2024 13:15:24 00420800068TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 13:15:24 00420800066TRLO1.1.1 XLON 83 631 12/09/2024 13:15:24 00420800067TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 13:17:27 00420800396TRLO1.1.1 CHIX 114 631 12/09/2024 13:17:39 00420800415TRLO1.1.1 XLON 22 631 12/09/2024 13:21:39 00420800932TRLO1.1.1 BATE 120 630 12/09/2024 13:23:54 00420801564TRLO1.1.1 XLON 17 630 12/09/2024 13:24:06 00420801676TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 13:28:21 00420802542TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 13:30:09 00420803099TRLO1.1.1 BATE 17 631 12/09/2024 13:31:12 00420803522TRLO1.1.1 CHIX 114 631 12/09/2024 13:31:24 00420803577TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 13:31:26 00420803586TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 13:34:18 00420805238TRLO1.1.1 TRQX 18 631 12/09/2024 13:35:18 00420805562TRLO1.1.1 BATE 4 631 12/09/2024 13:35:18 00420805563TRLO1.1.1 BATE 114 630 12/09/2024 13:36:26 00420806129TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 13:37:03 00420806344TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 13:37:14 00420806405TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 13:39:27 00420807344TRLO1.1.1 AQXE 17 632 12/09/2024 13:57:12 00420812811TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 13:59:18 00420813373TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 14:00:47 00420813933TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813932TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:00:47 00420813934TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813935TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813936TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:00:47 00420813937TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 14:00:47 00420813938TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 14:00:47 00420813939TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813944TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813941TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813943TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 14:00:47 00420813945TRLO1.1.1 TRQX 104 631 12/09/2024 14:00:47 00420813947TRLO1.1.1 XLON 105 631 12/09/2024 14:00:47 00420813946TRLO1.1.1 XLON 91 631 12/09/2024 14:00:47 00420813948TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 14:02:25 00420814386TRLO1.1.1 TRQX 17 631 12/09/2024 14:02:52 00420814526TRLO1.1.1 CHIX 1 631 12/09/2024 14:03:12 00420814588TRLO1.1.1 AQXE 114 631 12/09/2024 14:03:17 00420814600TRLO1.1.1 XLON 22 631 12/09/2024 14:04:38 00420814993TRLO1.1.1 BATE 156 631 12/09/2024 14:05:43 00420815289TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 14:05:45 00420815298TRLO1.1.1 CHIX 1 631 12/09/2024 14:08:12 00420815911TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:10:16 00420816653TRLO1.1.1 BATE 17 631 12/09/2024 14:11:11 00420816943TRLO1.1.1 CHIX 79 631 12/09/2024 14:11:17 00420816978TRLO1.1.1 XLON 35 631 12/09/2024 14:11:17 00420816979TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 14:17:10 00420818656TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 14:17:10 00420818657TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 14:17:10 00420818658TRLO1.1.1 XLON 5 631 12/09/2024 14:18:11 00420818970TRLO1.1.1 AQXE 5 631 12/09/2024 14:18:11 00420818971TRLO1.1.1 AQXE 10 631 12/09/2024 14:18:11 00420818969TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 14:22:07 00420820416TRLO1.1.1 CHIX 114 631 12/09/2024 14:22:24 00420820503TRLO1.1.1 XLON 8 631 12/09/2024 14:24:09 00420820961TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:24:09 00420820960TRLO1.1.1 BATE 6 630 12/09/2024 14:26:17 00420821656TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 14:26:17 00420821655TRLO1.1.1 TRQX 12 630 12/09/2024 14:26:17 00420821654TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 14:26:17 00420821657TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 14:26:47 00420821778TRLO1.1.1 BATE 114 630 12/09/2024 14:28:03 00420822142TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:29:09 00420822597TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 14:32:22 00420825050TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 14:32:22 00420825051TRLO1.1.1 CHIX 114 631 12/09/2024 14:32:22 00420825052TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 14:32:22 00420825053TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:32:22 00420825054TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 14:35:14 00420827153TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 14:35:14 00420827154TRLO1.1.1 BATE 17 631 12/09/2024 14:37:39 00420828307TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 14:37:39 00420828308TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 14:42:08 00420830408TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 14:42:08 00420830407TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 14:42:08 00420830410TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 14:42:08 00420830409TRLO1.1.1 AQXE 44 631 12/09/2024 14:42:08 00420830411TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 14:42:08 00420830413TRLO1.1.1 TRQX 12 631 12/09/2024 14:42:08 00420830412TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 14:42:08 00420830414TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 14:42:08 00420830417TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 14:42:08 00420830416TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 14:42:08 00420830415TRLO1.1.1 XLON 17 632 12/09/2024 14:44:04 00420831407TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 14:44:33 00420831701TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 14:44:47 00420831835TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 14:44:47 00420831836TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 14:44:48 00420831837TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 14:46:21 00420832712TRLO1.1.1 TRQX 17 630 12/09/2024 14:46:21 00420832711TRLO1.1.1 CHIX 114 630 12/09/2024 14:46:21 00420832713TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:46:25 00420832751TRLO1.1.1 AQXE 22 630 12/09/2024 14:47:30 00420833321TRLO1.1.1 BATE 6 630 12/09/2024 14:48:06 00420833706TRLO1.1.1 TRQX 2 630 12/09/2024 14:48:26 00420833849TRLO1.1.1 AQXE 4 630 12/09/2024 14:48:26 00420833850TRLO1.1.1 AQXE 17 630 12/09/2024 14:48:55 00420834291TRLO1.1.1 CHIX 25 630 12/09/2024 14:49:11 00420834403TRLO1.1.1 XLON 66 630 12/09/2024 14:49:11 00420834404TRLO1.1.1 XLON 23 630 12/09/2024 14:49:11 00420834405TRLO1.1.1 XLON 17 630 12/09/2024 14:50:10 00420835006TRLO1.1.1 BATE 5 630 12/09/2024 14:50:10 00420835007TRLO1.1.1 BATE 6 630 12/09/2024 14:50:34 00420835229TRLO1.1.1 TRQX 17 629 12/09/2024 14:50:43 00420835293TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 14:51:00 00420835413TRLO1.1.1 AQXE 22 630 12/09/2024 14:51:11 00420835515TRLO1.1.1 XLON 92 630 12/09/2024 14:51:11 00420835514TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:52:25 00420836100TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 14:52:54 00420836346TRLO1.1.1 BATE 16 630 12/09/2024 14:52:54 00420836345TRLO1.1.1 BATE 65 630 12/09/2024 14:53:35 00420836667TRLO1.1.1 XLON 49 630 12/09/2024 14:53:35 00420836668TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:53:46 00420836726TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 14:55:02 00420837185TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 14:55:37 00420837420TRLO1.1.1 BATE 16 630 12/09/2024 14:55:37 00420837421TRLO1.1.1 BATE 34 630 12/09/2024 14:55:50 00420837503TRLO1.1.1 CHIX 114 630 12/09/2024 14:56:25 00420837813TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:56:53 00420838078TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 14:57:32 00420838377TRLO1.1.1 TRQX 17 630 12/09/2024 14:58:10 00420838604TRLO1.1.1 CHIX 22 630 12/09/2024 14:58:19 00420838639TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 14:59:01 00420838889TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 14:59:14 00420838987TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 15:00:13 00420839467TRLO1.1.1 TRQX 17 630 12/09/2024 15:00:54 00420839799TRLO1.1.1 CHIX 12 630 12/09/2024 15:01:09 00420839889TRLO1.1.1 BATE 10 630 12/09/2024 15:01:09 00420839890TRLO1.1.1 BATE 12 631 12/09/2024 15:01:29 00420840007TRLO1.1.1 XLON 39 631 12/09/2024 15:01:29 00420840009TRLO1.1.1 XLON 43 631 12/09/2024 15:01:29 00420840008TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 15:01:55 00420840218TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 15:03:03 00420840705TRLO1.1.1 TRQX 17 630 12/09/2024 15:04:42 00420841646TRLO1.1.1 CHIX 22 630 12/09/2024 15:04:42 00420841645TRLO1.1.1 BATE 55 631 12/09/2024 15:04:56 00420841764TRLO1.1.1 XLON 79 631 12/09/2024 15:04:56 00420841765TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 15:04:57 00420841775TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 15:05:48 00420842235TRLO1.1.1 TRQX 17 630 12/09/2024 15:07:06 00420842994TRLO1.1.1 CHIX 22 630 12/09/2024 15:07:53 00420843364TRLO1.1.1 BATE 6 630 12/09/2024 15:08:40 00420843692TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 15:08:40 00420843691TRLO1.1.1 AQXE 114 630 12/09/2024 15:08:48 00420843746TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 15:13:09 00420846229TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 15:13:10 00420846255TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 15:13:11 00420846266TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:13:12 00420846269TRLO1.1.1 AQXE 20 631 12/09/2024 15:13:19 00420846332TRLO1.1.1 BATE 24 631 12/09/2024 15:13:19 00420846331TRLO1.1.1 BATE 12 631 12/09/2024 15:15:21 00420847417TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 15:15:38 00420847511TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 15:15:38 00420847512TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:15:38 00420847521TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:19:50 00420850514TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:19:50 00420850513TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 15:19:50 00420850517TRLO1.1.1 CHIX 17 631 12/09/2024 15:19:50 00420850515TRLO1.1.1 CHIX 44 631 12/09/2024 15:19:50 00420850516TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:19:50 00420850518TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 15:19:50 00420850519TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 15:19:50 00420850520TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 15:21:58 00420851877TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:22:37 00420852360TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:22:42 00420852402TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 15:23:40 00420852998TRLO1.1.1 XLON 17 630 12/09/2024 15:24:27 00420853620TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 15:24:27 00420853621TRLO1.1.1 TRQX 18 631 12/09/2024 15:25:06 00420854174TRLO1.1.1 BATE 4 631 12/09/2024 15:25:06 00420854175TRLO1.1.1 BATE 7 631 12/09/2024 15:28:05 00420856287TRLO1.1.1 BATE 15 631 12/09/2024 15:28:05 00420856286TRLO1.1.1 BATE 17 630 12/09/2024 15:28:25 00420856432TRLO1.1.1 CHIX 17 630 12/09/2024 15:28:25 00420856433TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 15:28:25 00420856431TRLO1.1.1 AQXE 6 630 12/09/2024 15:28:25 00420856434TRLO1.1.1 TRQX 114 630 12/09/2024 15:28:25 00420856435TRLO1.1.1 XLON 41 631 12/09/2024 15:30:56 00420858268TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:31:08 00420858458TRLO1.1.1 AQXE 14 631 12/09/2024 15:31:08 00420858459TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 15:31:08 00420858460TRLO1.1.1 BATE 3 631 12/09/2024 15:31:08 00420858461TRLO1.1.1 CHIX 73 631 12/09/2024 15:31:08 00420858462TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 15:35:06 00420861339TRLO1.1.1 CHIX 90 631 12/09/2024 15:35:06 00420861338TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 15:35:06 00420861340TRLO1.1.1 CHIX 138 631 12/09/2024 15:35:06 00420861342TRLO1.1.1 XLON 22 631 12/09/2024 15:35:06 00420861341TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 15:35:06 00420861343TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:35:38 00420861797TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:35:38 00420861796TRLO1.1.1 AQXE 17 632 12/09/2024 15:40:11 00420865129TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 15:42:07 00420866685TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 15:44:23 00420868544TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 15:46:41 00420870432TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 15:48:58 00420872602TRLO1.1.1 CHIX 17 632 12/09/2024 15:50:41 00420874049TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875331TRLO1.1.1 TRQX 18 631 12/09/2024 15:52:12 00420875332TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875333TRLO1.1.1 TRQX 17 631 12/09/2024 15:52:12 00420875334TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875335TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875336TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875340TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875339TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875337TRLO1.1.1 BATE 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875338TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875342TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875343TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875341TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875344TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875346TRLO1.1.1 TRQX 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875345TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875349TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875350TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875347TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 15:52:12 00420875348TRLO1.1.1 BATE 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875352TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875353TRLO1.1.1 XLON 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875351TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875354TRLO1.1.1 AQXE 114 631 12/09/2024 15:52:12 00420875355TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875357TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875356TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875360TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875359TRLO1.1.1 AQXE 4 631 12/09/2024 15:52:12 00420875361TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875358TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 15:52:12 00420875363TRLO1.1.1 AQXE 2 631 12/09/2024 15:52:12 00420875362TRLO1.1.1 AQXE 22 631 12/09/2024 15:54:25 00420877118TRLO1.1.1 BATE 228 631 12/09/2024 15:54:26 00420877119TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 15:54:30 00420877164TRLO1.1.1 TRQX 17 631 12/09/2024 15:54:33 00420877192TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 15:54:46 00420877338TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 15:56:21 00420878531TRLO1.1.1 CHIX 6 631 12/09/2024 15:56:53 00420878872TRLO1.1.1 TRQX 22 631 12/09/2024 15:56:53 00420878871TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 15:57:20 00420879368TRLO1.1.1 AQXE 17 630 12/09/2024 15:57:57 00420879804TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 15:57:57 00420879805TRLO1.1.1 TRQX 114 630 12/09/2024 15:57:57 00420879806TRLO1.1.1 XLON 19 631 12/09/2024 15:58:33 00420880307TRLO1.1.1 BATE 3 631 12/09/2024 15:58:33 00420880308TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 15:59:14 00420880864TRLO1.1.1 AQXE 17 630 12/09/2024 15:59:47 00420881503TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 15:59:47 00420881504TRLO1.1.1 TRQX 114 630 12/09/2024 15:59:47 00420881505TRLO1.1.1 XLON 22 630 12/09/2024 16:01:09 00420882694TRLO1.1.1 BATE 6 630 12/09/2024 16:01:46 00420883163TRLO1.1.1 AQXE 21 630 12/09/2024 16:02:02 00420883370TRLO1.1.1 XLON 12 630 12/09/2024 16:02:02 00420883371TRLO1.1.1 XLON 17 630 12/09/2024 16:03:26 00420884241TRLO1.1.1 CHIX 22 630 12/09/2024 16:03:26 00420884242TRLO1.1.1 BATE 17 630 12/09/2024 16:03:26 00420884243TRLO1.1.1 CHIX 6 630 12/09/2024 16:03:26 00420884245TRLO1.1.1 TRQX 6 630 12/09/2024 16:03:26 00420884246TRLO1.1.1 TRQX 22 630 12/09/2024 16:03:26 00420884244TRLO1.1.1 BATE 114 630 12/09/2024 16:03:26 00420884247TRLO1.1.1 XLON 6 630 12/09/2024 16:03:26 00420884248TRLO1.1.1 AQXE 114 631 12/09/2024 16:05:58 00420886127TRLO1.1.1 XLON 17 631 12/09/2024 16:06:16 00420886386TRLO1.1.1 CHIX 80 631 12/09/2024 16:08:00 00420887474TRLO1.1.1 XLON 34 631 12/09/2024 16:08:00 00420887475TRLO1.1.1 XLON 6 631 12/09/2024 16:08:15 00420887654TRLO1.1.1 AQXE 17 631 12/09/2024 16:08:26 00420887800TRLO1.1.1 CHIX 44 631 12/09/2024 16:08:26 00420887801TRLO1.1.1 BATE 6 631 12/09/2024 16:08:26 00420887803TRLO1.1.1 TRQX 34 631 12/09/2024 16:08:26 00420887802TRLO1.1.1 CHIX 195 631 12/09/2024 16:08:26 00420887805TRLO1.1.1 XLON 18 631 12/09/2024 16:08:26 00420887804TRLO1.1.1 TRQX 114 631 12/09/2024 16:08:26 00420887806TRLO1.1.1 XLON 2 632 12/09/2024 16:14:00 00420891566TRLO1.1.1 XLON 105 632 12/09/2024 16:14:00 00420891564TRLO1.1.1 XLON 7 632 12/09/2024 16:14:00 00420891565TRLO1.1.1 XLON 51 632 12/09/2024 16:14:36 00420891945TRLO1.1.1 CHIX 88 632 12/09/2024 16:14:36 00420891947TRLO1.1.1 BATE 17 632 12/09/2024 16:14:36 00420891948TRLO1.1.1 CHIX 8 632 12/09/2024 16:14:36 00420891949TRLO1.1.1 TRQX 22 632 12/09/2024 16:14:36 00420891946TRLO1.1.1 BATE 6 632 12/09/2024 16:14:36 00420891951TRLO1.1.1 TRQX 6 632 12/09/2024 16:14:36 00420891952TRLO1.1.1 TRQX 4 632 12/09/2024 16:14:36 00420891950TRLO1.1.1 TRQX 228 632 12/09/2024 16:14:36 00420891954TRLO1.1.1 XLON 114 632 12/09/2024 16:14:36 00420891953TRLO1.1.1 XLON 11 632 12/09/2024 16:14:37 00420891969TRLO1.1.1 AQXE 25 632 12/09/2024 16:14:37 00420891970TRLO1.1.1 AQXE 6 632 12/09/2024 16:14:37 00420891971TRLO1.1.1 AQXE 24 631 12/09/2024 16:15:57 00420893057TRLO1.1.1 BATE 48 631 12/09/2024 16:15:57 00420893056TRLO1.1.1 BATE 50 631 12/09/2024 16:15:57 00420893055TRLO1.1.1 CHIX 16 631 12/09/2024 16:15:57 00420893058TRLO1.1.1 TRQX 320 631 12/09/2024 16:15:57 00420893059TRLO1.1.1 XLON 14 631 12/09/2024 16:15:57 00420893061TRLO1.1.1 AQXE 6 631 12/09/2024 16:15:57 00420893060TRLO1.1.1 AQXE 5 631 12/09/2024 16:15:57 00420893062TRLO1.1.1 TRQX 41 631 12/09/2024 16:17:52 00420894543TRLO1.1.1 BATE 35 631 12/09/2024 16:18:05 00420894718TRLO1.1.1 CHIX 10 631 12/09/2024 16:18:17 00420894852TRLO1.1.1 AQXE 3 631 12/09/2024 16:18:51 00420895275TRLO1.1.1 AQXE 13 630 12/09/2024 16:19:20 00420895729TRLO1.1.1 CHIX 175 630 12/09/2024 16:19:20 00420895732TRLO1.1.1 XLON 101 630 12/09/2024 16:19:20 00420895731TRLO1.1.1 XLON 16 631 12/09/2024 16:19:20 00420895730TRLO1.1.1 TRQX 4 631 12/09/2024 16:19:28 00420895797TRLO1.1.1 BATE 19 631 12/09/2024 16:19:28 00420895796TRLO1.1.1 BATE 25 631 12/09/2024 16:21:11 00420897211TRLO1.1.1 BATE 14 631 12/09/2024 16:21:40 00420897669TRLO1.1.1 AQXE 226 632 12/09/2024 16:22:10 00420898046TRLO1.1.1 XLON 55 632 12/09/2024 16:22:10 00420898047TRLO1.1.1 XLON 16 631 12/09/2024 16:22:41 00420898517TRLO1.1.1 TRQX 40 631 12/09/2024 16:22:41 00420898535TRLO1.1.1 CHIX 15 631 12/09/2024 16:24:13 00420899894TRLO1.1.1 CHIX 10 631 12/09/2024 16:24:16 00420899937TRLO1.1.1 AQXE 151 631 12/09/2024 16:24:23 00420900029TRLO1.1.1 XLON 57 631 12/09/2024 16:25:06 00420901036TRLO1.1.1 BATE 10 631 12/09/2024 16:27:15 00420903946TRLO1.1.1 AQXE 30 631 12/09/2024 16:27:15 00420903945TRLO1.1.1 CHIX 22 631 12/09/2024 16:27:15 00420903947TRLO1.1.1 BATE 15 631 12/09/2024 16:27:15 00420903948TRLO1.1.1 TRQX 23 631 12/09/2024 16:27:15 00420903949TRLO1.1.1 XLON 139 631 12/09/2024 16:27:15 00420903950TRLO1.1.1 XLON

