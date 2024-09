Das Auf und Ab im Dax setzte sich auch am Donnerstag fort. Im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids kletterte der Index bis an die Marke um 18.595 Punkte, um im Anschluss daran wieder auf 18.382 Punkte zurückzufallen. Am Ende des Börsentages pendelte er sich schließlich bei 18.518 Zählern ein, womit ein Plus von 188 Punkten (1,03%) zu ...

