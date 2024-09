Milan (ots/PRNewswire) -MainStreaming, einer der führenden Anbieter von Edge-Video-Streaming-Lösungen, kündigt Änderungen in der Unternehmensführung und eine strategische Expansion in Europa mit Fokus auf Deutschland (DACH-Region) und das Vereinigte Königreich an.Tassilo Raesig wurde zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Tassilo, der zuvor als Chief Operating Officer (COO) von MainStreaming tätig war, bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen mit. Er hatte zahlreiche Führungspositionen bei Sony Europe inne und führte Joyn, der Streaming-Plattform des deutschen Rundfunkveranstalters ProSiebenSat.1 als CEO und CTO. Antonio G. Corrado, Gründer und bisheriger CEO, übernimmt die Rolle des Executive Chairman. In dieser Funktion wird Antonio weiterhin die langfristige Vision des Unternehmens begleiten und eng mit Tassilo zusammenarbeiten, um die Zusammenarbeit zwischen dem Management, dem Board und der strategischen Entwicklung der Gruppe zu begleiten.Antonio G. Corrado, Executive Chairman, erklärte: "Ich bin zuversichtlich und voller Zuversicht die Rolle des CEOs an Tassilo zu übergeben, um das nächste Kapitel unseres Unternehmens zu beginnen. Tassilo bringt die Führungskompetenz, Vision und Expertise mit, um das Unternehmen weiterhin in die Zukunft zu führen, und ich freue mich darauf, ihn in meiner neuen Rolle als Executive Chairman zu unterstützen."Ausserdem hat MainStreaming gleichzeitig sein Führungsteam verstärkt, um die strategische Expansion in Europa voranzutreiben. Rene Sahm wurde zum Chief Financial Officer (CFO) und Sebastian Todt zum Chief Strategy Officer (CSO) ernannt, beide hatten zuvor Führungspositionen bei Joyn inne. Ian Franklyn, der das Business von Conviva ausserhalb der USA bislang verantwortet hat, übernimmt die Rolle des Chief Revenue Officer (CRO). Gemeinsam bringt dieses Führungsteam umfassende Erfahrung in den Bereichen Medien und Technologie mit und ist bereit, das Wachstum in der DACH-Region, dem Vereinigten Königreich und darüber hinaus zu beschleunigen.Tassilo Raesig, Chief Executive Officer, kommentierte: "Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO an einem wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen zu übernehmen. Ich freue mich, Rene, Sebastian und Ian in meinem Führungsteam willkommen zu heißen und ich freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir in neue Märkte expandieren und Innovationen vorantreiben. Auf der Basis, die Antonio und das bisherige Führungsteam geschaffen hat, bin ich begeistert, unser talentiertes Team auf den nächsten Level zu führen und weiterhin einen herausragenden Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu bieten."Die Expansion von MainStreaming umfasst die Gründung neuer Unternehmen: MainStreaming GmbH in Deutschland und MainStreaming LTD im Vereinigten Königreich, was die europäische Präsenz des Unternehmens weiter stärkt.Über MainStreamingMainStreaming ist ein Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, das Unternehmen, Medien- und Spielefirmen befähigt, ihren Zielgruppen die höchste Qualitätserfahrung zu bieten. Die Plattform von MainStreaming steigert die Netzwerkeffizienz, sichert die Zuverlässigkeit der Dienste und bietet sowohl finanzielle als auch ökologische Renditen.Sabrina Simone, sabrina.simone@mainstreaming.tv, +39 344 3417861Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504583/MainStreaming.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mainstreaming-ernennt-tassilo-raesig-zum-ceo-und-erweitert-das-fuhrungsteam-um-das-wachstum-in-europa-voranzutreiben-302247256.htmlOriginal-Content von: MainStreaming S.p.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171944/5863625