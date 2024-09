Berlin (ots) -Unternehmer Martin Kind kritisiert DFL und DFB für Vorgehen bei 50+1 und Investorensuche, hat Mitleid mit 1860-Investor Ismaik: "Er war doof" - DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig warnt vor "Forbes-Tabelle statt Sporttabelle"Martin Kind, langjähriger Klubchef bei Hannover 96, hat bei einer hitzigen Podiumsdiskussion in Berlin harte Kritik am DFL und DFB geübt und sich ein Rededuell mit DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig geliefert. Der Unternehmer Kind echauffierte sich beim "BIG BANG KI FESTIVAL" über die aktuelle 50+1-Regelung: "Die DFL ist ein Kartell, das ist meine tiefste Überzeugung. Sie hat Statuten, gegen die sie selber verstoßen hat. Wir haben keinen wettbewerbsgleichen Markt. Er ist verzerrt ohne Ende. Unter diesen Rahmenbedingungen haben wir keine Chance, je an den FC Bayern heranzukommen." Die Tatsache, dass sein Gegenüber Rettig RB Leipzig einst zweimal die Zulassung verweigerte, kommentierte er mit den Worten: "Da hat er sich geirrt. Leipzig ist eine Erfolgsstory."Rettig verteidigte die 50+1-Regelung, wonach die Mitglieder in den Vereinen immer die Mehrheit behalten müssen. "Es gibt gar keinen besseren Schutz als 50+1, nämlich Mitbestimmung und Teilhabe der Mitglieder. Die denken wie Familienunternehmen in Generationen und nicht wie angestellte Manager, die von Periode zu Periode hecheln." Rettig konterte mit dem Argument, dass, wenn 50+1 kippe, "wir am Ende eine Forbes-Tabelle und keine Sporttabelle haben". Die Integrität des Wettbewerbs sei entscheidend, so Rettig.Große Hoffnung, dass das Bundeskartellamt 50+1 kippen werde, hat derweil Kind nicht. "Das ist eine Behörde. Es kann manipuliert werden. Meine Hoffnung auf das Kartellamt ist relativ reduziert", sagte er und nannte den Investor Hasan Ismaik beim Drittligisten 1860 München als abschreckendes Beispiel. "Der arme Mann tut mir leid. Er ist Opfer dieser 50+1-Regel geworden. Man kann sagen: Der war doof, und er war auch doof, dass er es gemacht hat. Wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er es mit Sicherheit nicht gemacht. Er kommt von einer ganz anderen Denkkultur, er konnte sich so einen Blödsinn gar nicht vorstellen. Er tut mir leid, er hat sein Geld verloren, das weiß er, und es ist ein Chaos im Ergebnis."Kind kritisierte beim BIG BANG KI FESTIVAL mit über 6000 Teilnehmern auch heftig den Rückzieher der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Sachen Investorenmodell. Zu Beginn des Jahres hatten Fans so lange protestiert, bis die DFL einlenkte. "Da tritt das Präsidium und die Geschäftsführer an, dann fliegen die Tennisbälle. Und dann nehmen die das Thema einfach zurück. Das ist doch abenteuerlich", sagte Kind. "Das müssen mir die Verantwortlichen der Zukunft mal erklären, wie sie nur irgendeine Entscheidung durchsetzen wollen. Sie haben das Signal gegeben: Wenn ihr Bälle genug habt und laut genug seid, dann werden wir jede Reform nicht mehr durchführen."Kind weiter: "Das ist für mich das Allerschlimmste, und das muss Herr Watzke (DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke, d. Red.) wirklich erklären. Er hat im deutschen Fußball damit einen Riesenschaden angerichtet." Kind sagte, er "erwarte von Leuten, die angeblich Business- und Führungsqualität haben, dass sie wissen, was sie tun. Auf Basis von Populismus Entscheidungen zu treffen, das ist für mich indiskutabel."Andreas Rettig räumte ein: "Das war von mehreren Seiten kein Ruhmesblatt, was den Prozess insgesamt angeht, das ist keine Frage. Aber die Idee für einen Bundesliga-Investor war gut und richtig. Das Problem war, dass man die Mittelverwendung nicht richtig kanalisiert hat. Nämlich Geld einzusammeln, um nachhaltig zu investieren."Sorgen macht sich Kind wegen der wachsenden Macht der "aktiven Fanstruktur. Die treten heute in die Vereine ein, weil sie kapiert haben, dass bei den Mitgliederversammlungen von 200.000 nur 300 Mitglieder kommen, und wie leicht man dann Mehrheiten organisieren kann. Wo ist da die demokratische Legitimation? Die sehe ich überhaupt nicht. Das ist im Wesentlichen eine Alibiveranstaltung." Zu Rettig sagte er: "Sie werden sich mal wundern. In zehn, 15 Jahren sind die in der DFL oben angekommen und auch beim DFB. Warten Sie mal ab, dann müssen Sie sich mit denen rumschlagen."DFB und DFL seien "nicht für Reformen bereit. Die deutsche Hybris und Überheblichkeit ist manchmal anstrengend, die sollten wir wirklich vergessen. Wir sollten mal offen sein und in andere Länder gucken, was die so machen", so Kind.Rettig führte an, es sei "ein Märchen, dass die Rahmenbedingungen entscheidend sind für den sportlichen Erfolg. Damit sollte man aufhören. Es hängt immer von der Qualität des Managements ab. Eine Pflaume bleibt eine Pflaume, ob im eingetragenen Verein oder in der Kapitalgesellschaft." Das geplante Modell des FC St. Pauli "finde ich brillant". In Anspielung auf den HSV-Gönner und Milliardär Klaus-Michael Kühne sagte der Ex-St-Pauli-Manager: "Man braucht nicht einen Kühne, man braucht 25.000 Kühnes."Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@dup-magazin.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/5863667