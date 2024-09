Wittingen (ots) -Finanzielle Freiheit durch ein automatisches Nebeneinkommen - das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch Sascha Mende, Leiter des Franchise bei der NewMarket Digital GmbH, hat es geschafft: Er hat sich ein risikofreies und lukratives Franchise-Business aufgebaut und unterstützt heute seine Kunden dabei, sich ebenfalls von ihrem 9-to-5-Job zu lösen und online langfristig Geld zu verdienen. Wieso das digitale Franchise deutlich einfacher als andere Geschäftsmodelle ist, erklärt Sascha Mende im Folgenden.Viele Menschen streben nach einem luxuriösen Lebensstil und haben bereits zahlreiche Anstrengungen unternommen, um sich und ihrer Familie Wohlstand zu ermöglichen, ohne dabei einer langen Arbeitswoche ausgesetzt zu sein. Trotz der Menge an Optionen scheint aber bei vielen nichts zu funktionieren, der Traum vom besseren Leben verblasst schnell - und der Alltag wird zu einem sich wiederholenden Muster ohne Ausweg. "Viele machen den Fehler, ihre kostbare Zeit und hart verdientes Geld in das falsche Geschäftsmodell zu investieren - meist, weil sie sich vorher nicht ausreichend Wissen angeeignet haben", so Sascha Mende, Leiter des Franchise der NewMarket Digital GmbH. "Darunter leidet nicht nur der anfängliche Enthusiasmus - im schlimmsten Fall werden so auch beträchtliche Geldsummen verloren, die ohnehin knapp bemessen sind.""Auch ich habe nach einer Lösung gesucht, meiner Familie und mir mehr leisten und gleichzeitig meine Zeit freier einteilen zu können. Mit dem Franchise-Business habe ich mir endlich genau diesen Traum ermöglichen können", fährt der Experte fort, der heute sein fundiertes Wissen über diese Branche durch gezieltes Training an seine Kunden weitergibt. "Wir helfen jedem, auch ohne Vorwissen, in dieser Branche erfolgreich zu werden." In kürzester Zeit lässt sich mit dieser Business-Methode und der Unterstützung von Sascha Mende und seinem Team ein mittleres vierstelliges Monatsgehalt erwirtschaften - ohne Risiko, da seine Kunden Schritt für Schritt von ihm begleitet werden. "Mit unserer Beratung können sich unsere Kunden in maximal 30 Tagen ein Franchise-Business aufbauen, das ihnen ein Zusatzeinkommen von 5.000 bis 10.000 Euro im Monat vollautomatisch einbringt - es hängt nur von ihrer Motivation ab", so Sascha Mende.Vorteile des Franchise-Business: Mit Leichtigkeit zum erfolgreichen Einstieg"Im Franchise-Business entfällt der aufwendige Prozess, den viele Geschäftsmodelle wie Dropshipping, Agenturgeschäft oder Videocutting erfordern. Statt Zeit in die Ausarbeitung der Zielgruppe, das Erstellen von Angeboten, das Erlernen von Marketing und Verkaufstechniken sowie den Aufbau von Webseiten und Social-Media-Präsenzen zu investieren, steht im Franchise bereits ein fertiges System bereit", so der Experte. "Bei uns erhalten unsere Kunden eine umfangreiche Dienstleistung: Die Domain, die Webseite, das Produkt, Werbevideos, Werbematerial, Social-Media-Inhalte und sogar ein Verkaufsteam - alle Ressourcen werden von uns gestellt, sodass unsere Kunden sich vollkommen darauf konzentrieren können, ihr erfolgreiches Geschäft aufzubauen."Somit zeichnet sich das Franchise-Business durch mehrere entscheidende Vorteile aus: Einsteiger müssen sich nicht mit der Entwicklung neuer Produkte, der Ausarbeitung einer Positionierung oder dem Aufbau von Marketing-Assets auseinandersetzen - all das wird innerhalb des Franchise-Modells bereitgestellt. Durch diesen Vorteil müssen sie nicht unzählige Stunden investieren, um spezielle Fähigkeiten oder Kompetenzen zu erlernen. "Auch Leads werden durch unser engagiertes Vertriebsteam generiert und bearbeitet. Das macht es zu einem der unkompliziertesten Geschäftsmodelle überhaupt", so Sascha Mende. "Bei erfolgreichen Abschlüssen durch unsere Sales-Mitarbeiter erhalten unsere Kunden attraktive Provisionen, durch die sie ein passives Einkommen generieren können." Das Franchise-Business ermöglicht somit einen effizienten und zugleich lukrativen Einstieg in die Welt des Unternehmertums.Sascha Mende: Nachhaltiger Erfolg durch Schritt-für Schritt-AnsatzDie Sorge vor möglichen Risiken, mit denen viele bereits durch vorherige Geschäftsmodelle konfrontiert wurden, nimmt Sascha Mende seinen Kunden ab: "Wir bieten eine umfassende Unterstützung, indem wir jedem in einem Schritt-für-Schritt-Ansatz beibringen, wie sie sowohl durch bezahlte Werbung als auch organische Social-Media-Kanäle Besucher anziehen können. Unsere Kunden konzentrieren sich dann nur noch darauf, Traffic auf ihre Webseite zu lenken und Interessenten zu generieren", sagt der Experte. Mit einem 1:1 verfügbaren Angebot für verschiedene Projekte können Unternehmer direkt durchstarten, ohne sich in aufwendigen Vorbereitungen verlieren zu müssen. "Das Besondere dabei ist, dass unsere Kunden nicht zwangsläufig ihr eigenes Gesicht zeigen oder Verkaufsgespräche führen müssen."Sascha Mendes Kunden bieten mit ihrem Franchise in der Regel digitale Dienstleistungen, wie Coachings oder Mentoring, die zeitlos sind und eine breite Zielgruppe ansprechen. Seine Expertise im Marketing und Vertrieb ist ein wesentlicher Schlüssel für nachhaltigen Erfolg im automatisierten Online-Business. Diese Expertise hat nicht nur 3.000 Coaching-Kunden in ihrer Geschäftsentwicklung vorangebracht - sondern auch über 400 individuell beraten. "Die großen Erfolge, die ich bei meinen Kunden sehe, machen mich nicht nur stolz, sondern motivieren mich auch darin, noch mehr Menschen den Einstieg in diese lukrative Branche zu ermöglichen", so Sascha Mende abschließend.Wollen Sie auch finanziell unabhängig werden und sich durch Franchise-Business ein zweites Standbein aufbauen? Dann melden Sie sich bei Sascha Mende von der NewMarket Digital GmbH (https://sascha-mende.com/) und buchen Sie ein kostenloses Training!Pressekontakt:NewMarket Digital GmbHSascha MendeE-Mail: office@sasche-mende.comWebseite: https://sascha-mende.com/Original-Content von: NewMarket Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176061/5863664