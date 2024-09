CALGARY, ALBERTA, den 12. September 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. ("XORTX" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen infolge einer Überprüfung der kontinuierlichen Offenlegung durch die Alberta Securities Commission seine Lageberichte (Management's Discussion and Analysis/"MD&A") für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie die am 30. Juni 2024 endende Zwischenperiode neu eingereicht hat.

Der ursprünglich eingereichte Lagebericht für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr enthielt eine verkürzte Definition der "Disclosure Controls and Procedures" im Abschnitt "Internal Controls Over Financial Reporting". Im abgeänderten Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 ist nunmehr die vollständige Definition der "Disclosure Controls and Procedures" gemäß Vorschrift NI 52-109 enthalten. Als zusätzliche Informationen sind im abgeänderten Lagebericht für die Zwischenperiode zum 30. Juni 2024 eine Aufschlüsselung der Mittelverwendung für die Produktkandidaten des Unternehmens im Abschnitt "Funding Requirements and Future Plans" sowie die geschätzten Kosten im Abschnitt "Outlook" enthalten.

Abgesehen von den oben genannten Punkten soll mit der Abänderung der Lageberichte sowohl für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 als auch für die Zwischenperiode zum 30. Juni 2024 keine Aktualisierung oder Neuformulierung der Informationen in den ursprünglich eingereichten MD&A-Unterlagen bezweckt werden und es sollen auch keine Ereignisse widergespiegelt werden, die nach dem Einreichdatum der ursprünglichen MD&A-Unterlagen eingetreten sind. Die abgeänderten MD&A-Unterlagen wurden beide zum 12. September 2024 angepasst und sind gemeinsam mit den Geschäftsberichten für den entsprechenden Zeitraum, einschließlich der dazugehörigen Anmerkungen, zu betrachten.

Die abgeänderten MD&A-Unterlagen wurden vom Prüfungsausschuss des Unternehmens geprüft und vom Board of Directors des Unternehmens per 12. September 2024 genehmigt.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet. XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

mailto:adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

mailto:nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Kim Golodetz, LHA Investor Relations

mailto:kgolodetz@lhai.com

+1 212 838 3777

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Bundeswertpapiergesetzen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Überzeugungen, Pläne, Ziele, Zielsetzungen, Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Absichten, zukünftigen Leistungen des Unternehmens, andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sowie Aussagen, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "strebt an", "schätzt" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Genauigkeit unserer Schätzungen in Bezug auf Ausgaben, künftige Einnahmen und Kapitalbedarf, der Erfolg und die zeitliche Planung unserer präklinischen und klinischen Studien, die Leistung von Drittherstellern und Auftragsforschungsinstituten, unsere Pläne zur Entwicklung und Vermarktung unserer Produktkandidaten, unsere Pläne, die Forschung auf dem Gebiet anderer Nierenerkrankungen voranzutreiben, und unsere Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für unsere Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenvorschriften anderweitig vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von XORTX auf Formular 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter http://www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76825Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76825&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98420Q3061Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18486507-xortx-neueinreichung-md-a-unterlagen-geschaeftsjahr-2023-zweite-quartal-2024