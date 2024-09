Am Freitagmorgen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelstag ab. Zum Auftakt legte der DAX um rund 0,2 Prozent auf 18.547 Punkte zu. Damit setzt sich die Erholung an der Frankfurter Börse fort. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende zudem beeinflussen:1. Wall Street dreht ins PlusDie US-Aktienmärkte konnten am Donnerstag nach einem schwächeren Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...