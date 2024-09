Stuttgart (ots) -Am 23. September rücken die Kulturwellen der ARD enger zusammen. Künftig tauschen sie untereinander das Beste aus Redaktionen und Studios des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds aus. Was bislang Hörerinnen und Hörern des jeweiligen Sendegebiets der unterschiedlichen ARD Medienhäuser vorbehalten war, ist jetzt bundesweit zu hören. So wird die regionale Vielfalt von Kultur und die inhaltliche Vielstimmigkeit der ARD-Radiokultur im ganzen Land erfahrbar.Gemeinsames Programm an drei Abenden, fast täglich weitere KooperationenSo vielfältig wie das Land sind auch die Kulturwellen der ARD. Das zeigt sich unter anderem in der musikalischen Färbung des Programmes. Es gibt Wellen, die eher von Popmusik geprägt sind und solche, die den Schwerpunkt auf Klassik setzen. In beiden Kulturwellenfamilien wird ab 20 Uhr intensiver zusammengearbeitet: das Beste aus dem regional orientierten ARD-Radiokosmos wird bundesweit hörbar.Kultur und Klassik: Höhepunkte aus der ARD über die ganze WocheUnter dem Titel ARD KONZERT senden die klassisch orientierten Kulturprogramme (BR-KLASSIK, hr2-kultur, MDR KLASSIK, NDR Kultur, radio3 vom rbb, SR 2 KulturRadio, SWR Kultur, WDR3) montags und mittwochs von 20-22 Uhr ein gemeinsames Konzertprogramm. Im Mittelpunkt stehen die Orchester und Chöre der ARD, Highlights aus dem deutschlandweiten Konzertleben und internationale Premium-Konzerte sowie die Förderung des musikalischen Spitzennachwuchses.Nach der Konzertstrecke gibt es - ebenfalls montags und mittwochs - von 22-23 Uhr eine Stunde ARD JAZZ: Die Sendung "Spotlight" wirft am Montag ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus dem Jazz; mittwochs werden in "Das Magazin" außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten rund um den Jazz diskutiert.Dienstags und donnerstags bieten die klassisch orientierten Kulturprogramme ebenfalls kooperiertes Abendprogramm. Dies in unterschiedlichen Konstellationen und inhaltlich wie musikalisch breit aufgestellt mit Konzerten und Sendungen zu wichtigen musikalischen Themen, Neuer Musik, Jazz, Chanson, Weltmusik etc.Freitagabend und Sonntagabend bleiben schließlich ganz der Regionalität vorbehalten: Hier liegt der Fokus auf Mitschnitten von Konzerten und anderen Veranstaltungen aus den jeweiligen Sendegebieten.Der Samstag als dritter gemeinsamer Abend gehört von 20 bis 23 Uhr weiterhin den Opernfans: ARD OPER bietet Mitschnitte aus der reichen Opernlandschaft in Deutschland sowie international Hochkarätiges, u.a. aus der Metropolitan Opera in New York oder der Wiener Staatsoper.Kultur und Pop: Die Abende gehören musikjournalistischen HighlightsAuch die popkulturell orientierten Kulturwellen der ARD (Bayern 2, Bremen Zwei, MDR Kultur) arbeiten am Abend enger zusammen: immer Montag bis Donnerstag sind auf allen drei Wellen ab 21 Uhr "Late Nite Sounds" zu hören, als Überschrift für musikjournalistische Highlights der ARD.Die Woche beginnt montags mit der Sendung "Soulkitchen" von Bremen Zwei. Der Dienstag gehört dem Jazz, mit speziell ausgerichteten Sendungen von MDR Kultur und Bremen Zwei. Am Mittwoch weitet MDR Kultur den Blick über den musikalischen Tellerrand mit "Folk und Welt", während Bremen Zwei am Donnerstag mit den "Herzstücken" elegante Musik zum Träumen und Entdecken und handverlesene Neuerscheinungen aus der Welt von Singer/Songwriter und Pop bietet. Ab 23 Uhr von Montag bis Donnerstag übernimmt dann der Bayerische Rundfunk mit dem "Nachtmix'" von Bayern 2. Diese Stunde gehört anspruchsvoller Musik und kuratierten Playlisten der Bayern 2 Nachtmix-DJs.Freitags bis sonntags setzt jede der popkulturell orientierten Kulturwellen regionale Schwerpunkte. So z.B. mit Klassiksendungen und Konzertmitschnitten bei Bremen Zwei und MDR Kultur.Pressekontakt:ARD Pressestelle, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5863738