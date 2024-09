Börsengänge hatten im aktuellen Jahr absoluten Seltenheitswert in Deutschland. Mit dem Getriebehersteller Renk und der Parfümeriekette Douglas gingen in den ersten drei Quartalen lediglich zwei Unternehmen an die Börse. Nun soll ein drittes folgen: der Wissenschaftsverlag Springer Nature. Wie sehen die Details zum IPO aus und tun Anleger gut daran, die Aktien zu zeichnen? Details zum Börsengang Springer Nature ging im Jahr 2015 aus der Fusion von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...