Die Aktie von Samsung Electronics steht am Freitag im vorbörslichen US-Handel unter Druck. Hauptgrund für den Kursverfall ist ein anhaltender Streik im südindischen Werk des Unternehmens, der am Montag begann und nun bereits seit fünf Tagen andauert.Die streikenden Arbeiter in Chennai fordern die Anerkennung ihrer Gewerkschaft, höhere Löhne sowie verkürzte Arbeitszeiten. Laut Business Standards beteiligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...