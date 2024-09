Die Bayer-Aktie hat in den letzten fünf Jahren stark an Wert verloren, mit einem Rückgang von über 60 %. Jüngste positive Entwicklungen in den USA, insbesondere ein Gerichtsurteil im Glyphosat-Streit, haben der Aktie kurzzeitig Aufwind gegeben. Technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Trendwende hin, doch langfristige Herausforderungen bleiben bestehen.Rückblick auf die Bayer-Aktie: Fünf Jahre Verlust Vor fünf Jahren wurde die ...

