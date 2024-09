Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Sommermonate sind gewöhnlich durch eine gewisse Ruhe gekennzeichnet: Die Handelsvolumina gehen zurück, die Volatilität nimmt ab, die Marktteilnehmer nehmen eine Auszeit, so Olivier Sayac, Head of Traditional Fixed Income, Crédit Mutuel Asset Management bei La Française Systematic Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...