NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1850 Pence auf "Neutral" belassen. Studiendaten von Gilead zum HIV-Blocker Lenacapavir bestätigten erwartungsgemäß die Konkurrenz für GSK, schrieb Analyst Rajan Sharma am Donnerstag in seinem Kommentar. Er hält die Risiken aber für verkraftbar, da sich die Daten auf eine relativ kleine Untergruppe des HIV-Marktes bezögen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 15:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

© 2024 dpa-AFX-Analyser