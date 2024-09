NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Verzögerung der EU-Emissionsziele würde den Autokonzernen wichtige zwei Jahre Aufschub geben, um die Kosten in der Elektroautoproduktion zu senken, schrieb Analyst Jose Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit dem Finanzchef und einem Medienbericht. In dieser Zeit könne man dann E-Autos so profitabel machen wie Verbrenner./ag/tih



