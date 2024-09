Berlin (ots) -Jetzt geht es zur Sache. Bei der VISION.A Zukunftskonferenz powered by APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, APOTHEKENTOUR und PTA IN LOVE ließ das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Maske fallen: es werde keine Honorar- ohne Strukturreform geben, so die "Botschaft des Hauses". In einer kontrovers geführten Debatte hatte dies der Abteilungsleiter im BMG, Dr. Thomas Müller, verlautbart und war damit auf scharfe Kritik gestoßen. Während in Deutschland allein in diesem Jahr wieder rund 600 Apothekenschließungen aufgrund der desaströsen Finanzlage der Apotheken erwartet werden, verweigert Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine überfällige Anpassung der seit 20 Jahren unveränderten Honorare für die Abgabe von Arzneimitteln.Das nun formulierte Angebot aus dem Ministerium sei "reine Erpressung", meinen Tom Bellartz und Patrick Hollstein - und ein Grund zum Aufschrei: Denn die Folgen dieser Politik würden 1:1 als Versorgungsdefizit an die Patientinnen und Patienten durchgereicht. "Das ist politisch asozial." Die Koalition in Berlin nehme eine schlechtere Versorgung der Menschen billigend in Kauf.Die Podcaster schlagen ein Moratorium vor: Apotheker:innen, GKV und Ministerium sollten bis zu einem gemeinsam vereinbarten Termin die dringend nötige Reform debattieren, verhandeln und dann vereinbaren. Und während dieser Zeit den mit weit mehr als 300 Millionen Euro gefüllten Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen, die in der aktuellen Apotheken-Krise in Ermangelung von Personal und Ressourcen nicht abgerufen werden könnten, zur mindestens temporären Anpassung des Apothekenhonorars nutzen und damit die Arzneimittelversorgung bis zu einer Reform zu stabilisieren. Keine Seite bekleckere sich aktuell mit Ruhm: "Die Gesprächslosigkeit der Abda führt dazu, dass die Krise immer noch schlimmer wird", sind sich Bellartz und Hollstein in Folge 139 von NUR MAL SO ZUM WISSEN einig.NURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei Youtube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.Aktuelle Ausgabe: https://www.youtube.com/watch?v=A7EUgWDDQNUMehr Infos: www.nurmalsozumwissen.deBeiträge über die Zukunftskonferenz VISION.A: www.apotheke-adhoc.de und via https://vision.apotheke-adhoc.de/.Der Podcast NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:EL PATO Medien GmbHMinna Liebmannminna.liebmann@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/5864065