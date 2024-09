Der Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB), Robert Holzmann, sagte am Freitag gegenüber der Financial Times, dass die Geldpolitik auf einem guten Weg sei, so Reuters. Holzmann merkte weiter an, dass der Oktober vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für eine weitere Zinssenkung sei, fügte aber hinzu, dass es Spielraum für eine Senkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...