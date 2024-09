Beim Anruf in der Hotline ist kein Mensch dran, sondern ein Computer. Die Vision der Software-Firma Salesforce: künftig mit solchen KI-Agenten eng zusammenzuarbeiten. Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce will mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Bei der Vorstellung demonstrierte Salesforce, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...