Die Industrietätigkeit in der Eurozone hat im Juli ihren Rückgang beschleunigt, wie die neuesten von Eurostat am Freitag veröffentlichten Daten zeigen. Die Industrieproduktion auf dem alten Kontinent sank um 0,3% im Monatsvergleich und entsprach damit dem erwarteten Rückgang von 0,3%, während sie im Juni noch bei 0% gelegen hatte. In der Eurozone sank ...

