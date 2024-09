Windorf (ots) -Copywriting ist ein wichtiges Marketinginstrument, um neue Kunden zu gewinnen und die eigenen Produkte oder Dienstleistungen ins rechte Licht zu rücken. Doch damit die Texte die eigene Zielgruppe auch wirklich überzeugen, braucht es mehr als einfache 08/15-Aussagen - gefragt sind also professionelle Copywriter, die die nötigen Techniken mitbringen. Um Agenturen, Dienstleistern, Coaches und Onlineshops die Suche nach diesen zu erleichtern, bieten Lobna und Michael Schafhauser mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH eine Vermittlung ausgebildeter Copywriter an. Was genau es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.Der Erfolg des Marketings hängt zu 80 Prozent von der Qualität der Werbetexte ab - Unternehmen können sich heute also nicht mehr leisten, schlechte Werbetexte zu veröffentlichen. Doch für professionelle und funktionierende Texte braucht es auch die richtigen Copywriter, die nicht nur das nötige Know-how und entsprechende Techniken mitbringen müssen, sondern im Bestfall auch ein Verständnis für die eigene Zielgruppe. Die Suche nach geeigneten Copywritern stellt Unternehmen daher mehr und mehr vor Herausforderungen. "Bis Unternehmen den für sich passenden Copywriter gefunden haben, investieren sie meist viel Zeit und Geld", erklärt Lobna Schafhauser von der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH."Ein Grund den Kopf in den Sand zu stecken ist das aber sicherlich nicht", ergänzt ihr Geschäftspartner Michael Schafhauser. "Schließlich gibt es mittlerweile Möglichkeiten, schnell und unkompliziert an professionelle Copywriter zu kommen, die genau zum eigenen Angebot passen." Michael und Lobna Schafhauser sind selbst seit über sieben Jahren als Copywriter tätig und geben ihre Erfahrungen mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH an angehende Copywriter und fortgeschrittene Werbetexter weiter. Sie wissen daher aus eigener Erfahrung, worauf es bei effektivem Copywriting wirklich ankommt. Um Agenturen, Dienstleistern, Coaches und Onlineshops die Suche nach professionellen Copywritern zu erleichtern, bieten die Experten mittlerweile sogar einen Vermittlungsservice für entsprechende Talente an - und das ganz ohne Vermittlungsprovision. So konnten sie bereits viele Unternehmen mit den dringend benötigten Copywritern zusammenbringen.Der Vermittlungsservice der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH: Talentpool aus über 750 qualifizierten CopywriternMarktführer haben meist eines gemeinsam: Sie nutzen verkaufsstarke Werbetexte, um ihr Angebot zu skalieren. Dazu braucht es allerdings auch die passenden Copywriter. Mit ihrem Vermittlungsservice wollen Lobna und Michael Schafhauser ihre Kunden bei der Suche nach professionellen und für sie passenden Copywritern unterstützen: Dabei greifen sie auf einen Talentpool aus über 750 qualifizierten Copywritern zurück. "In den letzten Jahren haben wir selbst Hunderte Talente zu Top-Copywritern ausgebildet und begleitet - eine Tatsache, von der unsere Kunden heute profitieren", erzählt Lobna Schafhauser. Mit der Copywriter-Flatrate haben Agenturen, Dienstleister, Coaches und Onlineshops die Möglichkeit, so viele Copywriter zu testen, wie sie möchten. So finden sie genau das Copywriting-Talent, das ihre internen Prozesse versteht und hochkonvertierende Werbetexte schreibt.Der große Vorteil: Eine Vermittlungsprovision fällt nicht an - stattdessen zahlen die Kunden lediglich einen monatlichen Beitrag von 250 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten und profitieren von einem unbegrenzten Zugriff auf den Talentpool. Dies ermöglicht größte Flexibilität und Qualität.In wenigen Tagen zu professionellen Copywritern für das eigene AngebotAus ihrer jahrelangen Erfahrung als erfolgreiche Copywriter bringen Lobna und Michael Schafhauser ein tiefgehendes Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen ihrer Kunden mit. Sie wissen, dass präzise und professionelle Werbetexte der Schlüssel zu einem erfolgreichen Marketing sind. Um den Unternehmenserfolg ihrer Kunden voranzutreiben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, bieten sie ihnen maßgeschneiderte Lösungen und bringen sie mit den passenden Copywritern zusammen.Die Vermittlung der Talente verläuft dabei höchst unkompliziert und effizient: Dazu teilen die Auftraggeber Informationen über ihren aktuellen Bedarf, ihr Angebot und das bevorzugte Arbeitsmodell in Festanstellung oder Freelancing. Anhand dieser Daten werden im Matching mehrere qualifizierte Copywriter aus dem Talentpool gewählt, die genau zu diesen Anforderungen passen. Die Kunden haben anschließend die Möglichkeit, sich in Ruhe ein Bild von den vorausgewählten Copywritern zu machen und ihren Favoriten für eine Zusammenarbeit zu bestimmen. So dauert die erfolgreiche Vermittlung nach dem Onboarding und dem Erstellen eines Arbeitgeberprofils in der Regel nur wenige Tage - eine Tatsache, die die Kunden gerade in einem turbulenten Markt wie diesem sehr zu schätzen wissen.Suchen Sie einen qualifizierten Copywriter, der maßgeschneiderte Werbetexte für Ihr Unternehmen verfasst? Dann sparen Sie sich die mühsame Suche und melden Sie sich jetzt bei Lobna und Michael Schafhauser (https://www.copywriterfinden.de/), um von Ihrem Copywriter-Vermittlungsservice zu profitieren!Pressekontakt:Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHLobna Schafhauser & Michael SchafhauserE-Mail: office@michaelschafhauser.comWebseite: https://www.michaelschafhauser.com/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170944/5864199