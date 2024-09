Den Rücksetzer Anfang August hat die Palantir-Aktie gut verkraftet. Am Montag stieg der Titel dann in den S&P 500 auf, was einen weiteren Kurssprung auslöste. Die Aktie kletterte auf den höchsten Stand seit Anfang 2022. Doch nun verkauften zahlreiche Insider Aktienpakete. Ist das Potenzial etwa ausgeschöpft?

