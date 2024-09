Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Pylontech US präsentierte sich stark auf der RE+ 2024, Nordamerikas größter Messe für saubere Energie, die diese Woche in Anaheim, Kalifornien, stattfand.Nach Jahren des Wachstums hat Pylontech seine Lokalisierungsstrategie im letzten Jahr beschleunigt und mit der Gründung einer lokalen Niederlassung in Dallas Anfang des Jahres einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dieser Schritt stellt einen Durchbruch auf dem US-Markt dar und unterstreicht den Einsatz des Unternehmens, Werte zu schaffen und mit seinen weltweiten Kunden und Partnern zu teilen.Winnie Wei, General Manager von Pylontech US, sprach mit der "International Alliance for Battery and Energy Storage" (eine internationale Allianz für Batterien und Energiespeicher) über die strategischen Entwicklungen des Unternehmens auf dem US-Markt. Winnie erläuterte Pylontechs Geschäftsentwicklung und hob dabei die umfangreichen F&E-Kapazitäten sowie die Erfahrung des Unternehmens sowohl bei der Energiespeicherung im Wohnbereich als auch im gewerblichen/industriellen Bereich, insbesondere in Europa, hervor. "Wir glauben daran, dass Energiespeicherung etwas bewirkt und durch Partnerschaften ein größerer Nutzen erzielt werden kann. Als zweitgrößter Energiespeichermarkt der Welt bieten die USA ein immenses Potenzial und innovative Geschäftsmöglichkeiten. Wir freuen uns, weitere lokale Talente und Partner begrüßen zu dürfen, um gemeinsam den Wert der Energiespeicherung zu maximieren."Zusätzlich zu seiner neuen Tochtergesellschaft demonstrierte Pylontech auf der RE+ 2024 in mehrfacher Hinsicht seine Bereitschaft für den US-Markt. Das Unternehmen gab bekannt, dass sein Energiespeicherprodukt für den Wohnbereich, Force H3, die "UL9540B VOC"-Zertifizierung erhalten hat. Damit ist Pylontech das erste chinesische Unternehmen, das diese Anerkennung erhält. Dies bestätigt, dass Pylontechs Produkte für den Wohnbereich die neuesten technischen Brandschutz-Sicherheitsstandards erfüllen. Das Unternehmen veröffentlichte außerdem ein Whitepaper über die Sicherheit von Energiespeichersystemen für Gewerbe und Industrie, in dem es seine Erkenntnisse und Best Practices zur Gewährleistung der Sicherheit von Energiespeichersystemen darlegt."Unsere Vision lautet, Milliarden Menschen mit smarterer Energie zu versorgen. Wir wollen unser Fachwissen mit den lokalen Kenntnissen in den USA verbinden, um der Kundschaft einen größeren Mehrwert für eine nachhaltige Zukunft zu bieten", sagte Winnie Wei.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503892/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2503894/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-us-prasentiert-sich-auf-der-re-2024-302247797.htmlPressekontakt:Lucy Han,lucy.han@pylontech.com.cnOriginal-Content von: Pylon Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083361/100922949