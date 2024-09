Die Voyager 1 ist bereits seit vielen Jahren im interstellaren Raum unterwegs. Von dort aus sendet sie weiterhin Daten an die Erde. Allerdings gab es kürzlich ein Problem mit dem Triebwerk, das die Nasa auf kreative Art gelöst hat. Voyager 1 ist bereits im September 1977 ins All gestartet. Die Raumsonde soll das äußere Sonnensystem erforschen. Mittlerweile ist sie das am weitesten von uns entfernte von Menschen geschaffene Objekt im All. Durch ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...