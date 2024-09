Airtags sind nützlich, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Werden die Objekte gestohlen, an denen die Tracker hängen, bewahren die Gadgets ihre Besitzer:innen sogar vor finanziellen Schäden. Das beweist jetzt der Fall eines Mannes und seiner luxuriösen Reisetasche. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich Airtags für einige Apple-Nutzer:innen mehr als bezahlt gemacht. So gab es unter anderem Tracker, durch die ein Verbrecherpaar entlarvt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...