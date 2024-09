Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die dritte Ausgabe des Global AI Summit (GAIN) ging heute zu Ende, nach einer Reihe von hochkarätigen Kooperationen, die KI-Innovationen und Wachstum vorantreiben sollen.Der von der saudischen Daten- und KI-Behörde (Saudi Data and AI Authority, SDAIA) veranstaltete GAIN brachte KI-Experten und Führungskräfte aus der Wirtschaft aus der ganzen Welt zusammen. Der letzte Tag begann mit einer Sitzung, in der die technischen Grundlagen der Explainable AI (erklärbare KI) untersucht wurden - Systeme, die Menschen dabei helfen, die Vorhersagen von Modellen des maschinellen Lernens zu interpretieren. An der Sitzung nahmen Vertreter des Alan Turing Institute, von Thales und von Cognizant Technology Solutions teil.Außerdem wurde die nächste Generation von KI-Talenten auf der Bühne gefeiert, nachdem diese Woche die Internationale KI-Olympiade stattgefunden hatte, bei der Schüler aus 25 Ländern im Wettbewerb Probleme mit Hilfe der neuesten Technologien lösen mussten. Der Wettbewerb wurde als Plattform ins Leben gerufen, um die nächste Generation von KI-Experten und -Enthusiasten dabei zu unterstützen, mit den schnellen Veränderungen in der KI-Technologie Schritt zu halten und Ideen auszutauschen.Der letzte Tag war ebenfalls dem Thema KI und Bildung gewidmet, mit speziellen Sitzungen zum personalisierten Lernen mit generativer KI sowie einer Diskussion darüber, wie wir die Innovationskluft zwischen Wissenschaft und Industrie überbrücken können.Es wurden mehrere bahnbrechende Absichtserklärungen und Partnerschaften geschlossen, unter anderem:Microsoft: unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der SDAIA, um ein gemeinsames Exzellenzzentrum zu entwickeln, das sich der Beschleunigung von Innovationen im Bereich der generativen KI widmet, mit besonderem Schwerpunkt auf arabischen Large Language Models. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird auch "ALLaM" - das arabische LLM der SDAIA - generell auf Microsoft Azure verfügbar sein.Dell: unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der SDAIA, um Talente im Königreich zu fördern und den Bürgern praktische Erfahrungen und Kenntnisse über KI-Konzepte und -Anwendungen zu vermitteln.Orakel: unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der SDAIA, um das Bewusstsein der Bürger für KI zu schärfen und die Fähigkeiten zur Unterstützung des saudi-arabischen Arbeitsmarktes zu verbessern. Erreicht werden soll dies durch mehrere gemeinsame Initiativen, darunter Workshops und umfassende Schulungsprogramme, die professionelle Zertifizierungen im Bereich Daten und KI bieten.IBM: und die SDAIA haben sich zusammengeschlossen, um die watsonX-Plattform und das "ALLaM"-Modell - ein spezialisiertes arabisches Sprachmodell - in der Regierungscloud "Deem" zu hosten. Durch die Kombination der KI-Expertise von IBM mit der sicheren Infrastruktur von Deem bietet die Zusammenarbeit eine leistungsstarke Umgebung für Regierungsbehörden, um KI-Technologien zu nutzen.KloudSpot: hat eine Absichtserklärung mit der SDAIA unterzeichnet, um fortschrittliche Cloud-Dienste zu implementieren, die KI- und Internet-of-Things-Technologien unterstützen. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft einen wichtigen Beitrag zu Saudi-Arabiens Zielen der digitalen Transformation leisten wird.Saudi-Arabien Ministerium für Tourismus: hat sich auch mit der SDAIA zusammengetan, um ein KI-Kompetenzzentrum zu gründen, das sich der Umgestaltung des Tourismussektors widmet.Außerdem wurden auf dem Gipfel wichtige Partnerschaften mit ST Engineering für Smart-City-Lösungen geschlossen.Der Gipfel soll 2026 wieder in Riad stattfinden.Media@GlobalAISummit.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-global-ai-summit-2024-hat-am-letzten-tag-die-daten--und-ki-landschaft-weiter-verandert-302247933.htmlOriginal-Content von: The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176155/5864296