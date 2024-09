Berlin - Die Menschen in Deutschland halten den voraussichtlichen Kanzlerkandidaten der Union, CDU-Chef Friedrich Merz, in den meisten Politikfeldern für deutlich kompetenter als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag".



In zehn wichtigen Politikfeldern liegt Merz demnach achtmal vorne, Scholz nur zweimal. So halten 40 Prozent Merz beim Thema Asyl/Migration für kompetenter, Scholz nur 19 Prozent. Bei Wirtschaft (41:20 Prozent) und innerer Sicherheit (39:21 Prozent) liegt Merz ebenfalls weit vor dem Kanzler.



Scholz kann nur bei den Themen Soziales (Arbeit/Rente) und Klima-/Umweltschutz punkten. Pluspunkt für den Kanzler: Eine knappe Mehrheit (29:27 Prozent) hält ihn laut BamS-Umfrage für sympathischer als Merz.



Dafür liegt der CDU-Chef bei Glaubwürdigkeit, allgemeiner Kompetenz und Führungsstärke vor Scholz. In der Direktwahlfrage würden 25 Prozent für Merz und 21 Prozent für Scholz stimmen. 48 Prozent wollen keinen von beiden als Regierungschef. Sechs Prozent machten keine Angabe.



Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa am 12. und 13. September insgesamt 1.004 Personen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur