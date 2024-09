DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial ist Branchenführer im Finanz- und Regulierungstechnologie-Markt

Frankfurt (pta/15.09.2024/09:00) - Das Banken- und Regulierungstechnologie-Unternehmen ISX Financial EU Plc ("ISXPC") ist in einem schnell wachsenden Markt tätig und etabliert sich zunehmend als Innovator und Branchenführer. Das zeigen die jüngsten Quartalszahlen, die der IPO-Kandidat im Juli 2024 vorgelegt hat, ebenso wie die erfreulichen Entwicklungen rund um Zahlungsdienstleistungen für Geschäftskunden und Verbraucher.

Gute Quartalszahlendurch Innovation im Q2 2024

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete ISX Financial EU PLC ein deutliches Wachstum: Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um gute 74%, der Nettogewinn des Unternehmens stieg sogar auf 5,2 Millionen Euro, was einer Steigerung von 337% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Fortschritte sind unter anderem auf die klaren strategischen Ziele des Unternehmens und eine starke Innovationskultur zurückzuführen.

ISX Plc ist ein Open-Banking-Pionier mit Komplettlösung

Im Gegensatz zu FinTech-Unternehmen wie PayPal (ISIN: US70450Y1038) oder Adyen (ISIN: NL0012969182) ist ISX Plc der einzige Open-Banking-Anbieter, der eine umfassende Zahlungsorchestrierung anbietet. Dieser Prozess beginnt mit der Zahlungsauslösung und erstreckt sich über den unmittelbaren Zahlungsfluss bis hin zum Erhalt und der Abrechnung der Gelder durch den Händler, die einem ISX-Konto unter einem von ISX Plc vergebenen Bankinstitutscode gutgeschrieben werden. Darüber hinaus ermöglicht der innovative Bankentechnologieanbieter API-gesteuerte Benachrichtigungen über den Status der Geldabwicklung.

Das bedeutet, dass ISX Plc den gesamten Zahlungszyklus vom Zahler bis zum Zahlungsempfänger kontrolliert und damit die traditionellen Online-Kartenzahlungen vollständig ersetzt. So wurden beispielsweise die Kernbank-, Identitäts- und Zahlungsplattformen alle intern entwickelt. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber mehrerer europäischer, US-amerikanischer, kanadischer, chinesischer und anderer Patente in den Bereichen Zahlungen, Authentifizierung und Identitätsprüfung, von denen mehrere noch angemeldet sind.

Doch das ist noch nicht alles: ISX Plc pflegt eine kundenorientierte Innovationskultur, die dem Unternehmen langfristige Wettbewerbsvorteile sichern soll, was angesichts der geplanten Notierung an einem EU-regulierten Markt besonders wichtig ist. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres hat ISX Plc 0,7 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Dank dieser Mittel hat das Unternehmen vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine formelle Notice of Allowance für ein neues Patent aus der Familie der "Identitätsüberprüfung mit ununterbrochenem Video" erhalten.

Starke Quartalszahlen, ein ebenso starkes Wachstum und eine auf Banking- und Regtech-Innovationen basierende Strategie machen ISX Plc in den kommenden Monaten zu einem interessanten Börsenkandidaten für Anleger.

ISX Financial https://www.isx.financial/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ISX Financial. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

