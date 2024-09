Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die US-Notenbank nächste Woche beginnen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die Aussicht auf die Zinswende motiviert Anleger zum Einstieg in US-Unternehmensanleihen mit spekulativer Bonität. In der Regel gehen Zinssenkungen mit Kurssteigerungen bei Bonds einher. Zudem sinkt das Ausfallrisiko. Die Manager des Franklin High Yield Fund USD, ISIN: LU0065014192, haben eine Milliarde US-Dollar in aktuell 276 Anleihen investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...