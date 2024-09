Peking (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Globale Dienstleistungen, gemeinsamer Wohlstand" wird am Donnerstag in Peking die China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2024 eröffnet, an der 85 Länder und internationale Organisationen sowie über 450 Fortune Global 500-Unternehmen und führende Unternehmen verschiedener Branchen teilnehmen werden.Geplant sind mehr als 100 Veranstaltungen, darunter thematische Foren, Tagungen, Projektförderungskonferenzen und Nebenveranstaltungen. Darüber hinaus werden über 200 integrierte Innovationsergebnisse veröffentlicht werden.Nach der Qualitätsverbesserung im Jahr 2020 hat die Dienstleistungsmesse an Einfluss und Aufmerksamkeit gewonnen und ist zu einem wichtigen internationalen öffentlichen Gut geworden. Sie fördert die Zusammenarbeit im Dienstleistungssektor und den Dienstleistungshandel und spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Öffnung, der Vertiefung der Zusammenarbeit und der Förderung von Innovationen.Seit 2012 haben mehr als 900.000 Aussteller aus 197 Ländern und Regionen an der Veranstaltung teilgenommen.Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Peking, Sima Hong, werden die Vorteile und Besonderheiten des Dienstleistungshandels der teilnehmenden Länder und internationalen Organisationen in einem speziellen Ausstellungsbereich im China National Convention Center präsentiert. Im Shougang Park, einem weiteren Veranstaltungsort der CIFTIS, wurde darüber hinaus ein spezieller Ausstellungsbereich eingerichtet, in dem ausländische Länder ihre kulturellen und touristischen Besonderheiten vorstellen können.Auf der diesjährigen CIFTIS werden auch neue Technologien, Produkte und Szenarien in den Bereichen 3D-Darstellung mit bloßem Auge, autonomes Fahren, digitale Kultur und Tourismus, intelligente Bildung, intelligenter Sport und anderen Bereichen vorgestellt.Mit der verstärkten Unterstützung Chinas für eine qualitativ hochwertige Entwicklung des Dienstleistungshandels wird eine Reihe von politischen Vorteilen rasch freigesetzt, die das weltweite Vertrauen stärken und neue Chancen für Unternehmen mit ausländischem Kapital eröffnen.Der chinesische Markt ist voller Vitalität und Schneider Electric wird innovative Servicelösungen auf den Markt zuschneiden und Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Partnern abschließen, um Win-Win-Ergebnisse zu erzielen, erklärte Xu Shaofeng, Senior-Vizepräsident von Schneider Electric. Es ist das fünfte Mal, dass das Unternehmen an der Dienstleistungsmesse teilnimmt.China hält daran fest, der Welt mit den neuen Errungenschaften der chinesischen Modernisierung neue Möglichkeiten zu bieten, sagte der stellvertretende Handelsminister Tang Wenhong und fügte hinzu, dass die CIFTIS 2024 voraussichtlich mehr praktische Ergebnisse erzielen wird, da sie in allen Aspekten ein präzises Matchmaking fördert.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342126.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2505642/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinas-dienstleistungsmesse-fordert-den-gemeinsamen-wohlstand-globaler-unternehmen-302248527.htmlPressekontakt:Linlin Yang,+86-17600953153,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5864860