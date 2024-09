FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu westliche Waffen:

"In Washington werden im Wesentlichen drei Gründe angeführt, die gegen eine Freigabe des Beschusses von russischen Zielen sprechen: dass der militärische Nutzen geringer sein dürfte, als man in Kiew glaubt, weil Russland seine Waffensysteme außer Reichweite der westlichen Raketen verlegen kann; dass Amerika die ATACMS zur Sicherung Europas und Asiens selbst braucht (.); dass Russland als Vergeltung Iran dabei helfen könnte, amerikanische Stellungen in Nahost anzugreifen. (.) Jetzt geht es nicht mehr um eine Kampfkraftsteigerung der Ukraine auf ihrem Staatsgebiet, sondern um den Beschuss russischen Territoriums mit westlichen Waffen. Ein Kriegseintritt wäre das nicht, wie Putin behauptet, aber es könnte seine Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen erhöhen."