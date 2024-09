WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich nach Schüssen in seiner Nähe Unterstützern gegenüber kämpferisch geäußert. "Ich werde NIEMALS AUFGEBEN!" ("I will NEVER SURRENDER!"), schrieb Trump wenige Stunden nach dem Vorfall per Mail an Unterstützer, wie US-Medien berichteten. Es seien Schüsse in seiner Nähe gefallen, aber er sei "SICHER UND WOHLAUF", teilte der republikanische Präsidentschaftskandidat mit.

Erst Mitte Juli war Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr getroffen worden. Der 78-Jährige wird Anfang November gegen die demokratische Kandidatin Kamala Harris bei der US-Präsidentschaftswahl antreten./swe/DP/zb