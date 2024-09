Die peruanischen Avocado-Lieferungen beliefen sich im Juli auf insgesamt 114.182 Tonnen, was einem Rückgang von 9 % im Vergleich zu dem gleichen Monat in dem Jahr 2023 entspricht, so berichtete ein Artikel von SimFruit.cl. Trotz des Mengenrückgangs stieg ihr Wert um 32 % und erreichte 245,2 Millionen USD. Dies ist auf eine durchschnittliche Preiserhöhung von 45 %...

