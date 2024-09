"what a difference a day makes", heißt es in einem uralten Schlager. An den dürften sich die Bullen in Bezug auf den Dow Jones am Mittwoch erinnert haben, als ein fulminanter Intraday-Turnaround die Rallye zurückbrachte. Aber so richtig wohl ist mir bei der Sache nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...