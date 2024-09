FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach stabilen Kursen auf hohem Niveau sieht es zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt aus. Der Leitindex Dax wurde am Montag rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels mit 18.685 Zählern moderat unter dem Schlusskurs vom Freitag erwartet. Ähnlich lautet die Kursprognose für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 .

Die neue Börsenwoche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein, die Notenbank Fed entscheidet hierüber am Mittwochabend. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine große Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt. Die Woche könnte also Überraschungen und Kursschwankungen bringen.

Nach zuletzt drei starken Börsentagen hat sich der Dax der Marke von 19.000 Punkten wieder stark angenähert. Anfang des Monats hatte das Börsenbarometer mit einem Rekordhoch diese runde Hürde nur um wenige Punkte verpasst.

Bei den Einzelaktien tat sich am Montag im vorbörslichen Handel wenig. Aktien des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines fielen auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent. Die US-Bank Citigroup riet zum Verkauf der Papiere./bek/stk

