Der Deutsche Aktienindex hat in der vergangenen Woche gut die Hälfte seiner Vorwochenverluste wieder wettgemacht. Mit dem passenden geldpolitischen Entscheid aus Washington am Mittwoch könnte die Jagd auf ein neues Allzeithoch noch einmal Fahrt aufnehmen. Eine gleichzeitig noch immer geringe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA animiert die Investoren zu Aktienkäufen. Der Test der 50-Wochen-Linie Anfang August im DAX und die saisonale Verschiebung des zyklischen Tiefpunktes nach vorn sprechen für eine Beschleunigung im Aufwärtstrend. Noch ist bei 19.000 Punkten der Deckel auf dem Markt. Fliegt er weg, könnte es schnell weiter nach oben gehen.

Die neue Handelswoche wird aus mehrerlei Hinsicht eine spannende. Die Erholung der Indizes nach dem August-Crash war nicht mehr nur den Glorreichen Sieben, sondern auch dem (fast) gesamten Rest des Marktes zu verdanken. Anleger bevorzugten defensive Sektoren wie Immobilien, Versorger und Grundnahrungsmittel. Sie erwarten keine Luftsprünge mehr beim Wachstum und schichten um. Wenn die Zinsen wieder sinken, können viele Unternehmen aus diesen Sektoren aus der Verlust- wieder in die Gewinnzone kommen. Diese Art von Turnaround-Stories lockt Anleger an, die eine mögliche Wachstumsschwäche der US-Wirtschaft in den kommenden Monaten besser durchstehen wollen.

Rekordgewinne im S&P 500 treffen derzeit auf eine zeitnah lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Hier zählt nun aber das Motto: Qualität vor Quantität. Die Anleger wollen in konjunkturell unsicheren Zeiten lieber stabiles Wachstum und wollen nicht mehr nur die Aktien, die das allerhöchste Gewinnwachstum aufweisen. Das der Gruppe der Glorreichen Sieben könnte sich in den kommenden Quartalen gut halbieren, während andere Sektoren wegen sinkender Zinsen profitieren. Es passt in diesem Sinne, dass der CEO von Nvidia seit Wochen aktiv eigene Aktien verkauft. Man kann ihm sicherlich nicht vorwerfen, nicht für sein Unternehmen und die Zukunftsaussichten von Nvidia zu brennen. Jedoch müssen diese und die Börsenbewertungen nicht immer zusammenpassen. Der Bereich der KI-Aktien kommt aus einer Hype-Phase und Anleger fokussieren sich nun immer mehr auf das, was die neue Technologie kostet und wie sie monetarisiert werden kann. Wenn mehr Fragen gestellt werden, kommen mehr enttäuschende Antworten. Das könnte die Aktienkurse der KI-Unternehmen ausbremsen.

Die Fed wird in dieser Woche zeigen müssen, dass sie gewillt ist, den Anlegern die Angst zu nehmen, hinter der Kurve zurückzuliegen, ohne dass sie mit allzu eiligem Vorpreschen in Sachen lockerer Geldpolitik ihrerseits noch mehr Unsicherheit schürt. Am Ende wäre eine Senkung um 25 Basispunkte in diesem Sinne vielleicht sogar sinnvoller als ein großer Schritt. Im Idealfall gepaart mit der konkreten Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den noch zwei verbleibenden Sitzungen dieses Jahres. Ein behutsames Vorgehen der Fed wäre wünschenswert.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.