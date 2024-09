Am Montag stieg der Goldpreis an der Börse in London am Morgen auf ein neues Rekordhoch von 2.589,64 US-Dollar pro Feinunze (ca. 31,1 Gramm). In Euro gerechnet erreichte der Preis ebenfalls einen Höchststand von 2.334,80 Euro je Unze.Bereits an den vergangenen Handelstagen kletterte der Goldpreis auf Rekordstände. Die Hauptpreistreiber sind die Aussicht auf sinkende Zinsen und die Erwartung der ersten ...

